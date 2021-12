Met Museum in New York ontvangt recordgift van 125 miljoen dollar

Het Metropolitan Museum of Art in New York. Beeld EPA

De donatie is afkomstig van Oscar Tang en zijn vrouw Agnes Hsu-Tang, een Amerikaans echtpaar van Chinese afkomst. Oscar Tang verliet China in 1948 en arriveerde op 11-jarige leeftijd in de Verenigde Staten. Hij studeerde er aan Yale en Harvard, voordat hij fortuin maakte in de financiële wereld en als eerste Amerikaan van Aziatische afkomst toetrad tot het bestuur van het Met. Agnes Hsu-Tang is archeologe en kunsthistorica en een afstammeling van de Ming-dynastie. Ze was cultureel adviseur van president Barack Obama en van Unesco.

Het door de Tangs geschonken geld zal worden gebruikt om de ruimtes voor moderne en hedendaagse kunst ingrijpend te renoveren, een kostbaar project waarvoor het Met meer dan tien jaar zocht naar financiering. De gerenoveerde ruimtes zullen worden vernoemd naar het echtpaar Tang.