Met logo’s maakte Gustav Klimt een merk van zijn naam

Gustav Klimt, Emilie Flöge (detail), 1902, olieverf op doek, 178 x 80 cm. Beeld Wien Museum

Sinds de Renaissance maakt elke kunstenaar in zijn carrière de keuze hoe zijn of haar handtekening op het werk te zetten. Als om te zeggen: ik heb dit gemaakt. Op een bepaalde manier bestendig je jezelf in de materiële werkelijkheid, zou je kunnen zeggen: waar je naam staat, besta je echt. Niet veel anders dan de graffitischrijver op de schuttingen langs een treinspoor. Ongeveer sinds de kunst van Jan van Eyck in de 15de eeuw verbinden kunstenaars hun naam aan hun werk, en daarmee werd de maker van even groot belang als het kunstwerk. Enter de sterkunstenaar. De naam is belangrijk voor de geldwaarde van een kunstwerk maar ook als houvast voor ons; we veren op als we op het bordje ‘Vermeer’ zien staan.

In een van de beste najaarstentoonstellingen van het moment, Golden Boy Gustav Klimt in het Van Goghmuseum, zullen de handtekeningen vast niet als eerste opvallen. Het goud, de sensuele vrouwen, de patronen, de kleuren, er vraagt genoeg om de aandacht. Maar ergens in het speuren langs de verflagen veerde ik op van die magnifieke, zelfbewuste logo’s van de kunstenaar. Een vierkantje, twee in dit geval. Eén met voor- en achternaam in doordacht uitgelijnde letters groen op goud, een met een mooi groen monogram. Het past bij Klimt, de man was kind van een goudsmid en graveur en opgeleid aan de Kunstgewerbeschule, een academie waar je allerlei ambachten leerde, van weven tot ijzersmeden en decoratieschilderen. Met het monogram maakte hij een merk van zijn naam. Niet als eerste kunstenaar – Albrecht Dürer deed dit al in de 16de eeuw – maar wel op een totaal eigenzinnige manier. Deze twee merktekens zijn onderdeel van het kunstwerk. Naast de zalige patronen van Emilie Flöges jurk en haar zachte, bijna zwevende gezicht. Verderop in de tentoonstelling zijn overal zulke logo’s te vinden in de verf en zelfs in de lijsten.

Japanse houtblokprintmakers

In een mooi verhaal over Klimts signatuur op YouTube legt de Britse conservator Sarah Herring uit dat je in zijn logo’s niet alleen de sporen van zijn ambachtelijke achtergrond terugziet, maar dat Klimt zich ook liet inspireren door heel andere kunstenaars dan in deze tentoonstelling te zien zijn: Japanse houtblokprintmakers zoals Utagawa Hiroshige. In zijn prenten, die eind 19de eeuw razend geliefd waren in Europa en die Klimt zelf ook verzamelde, staan vaak teksten en handtekeningen in een rechthoekig kader in de voorstelling. In een andere kleur, apart van de achtergrond, als een soort stempel of zegel. Nog meer dan laten zien dat hij de ster was, zag ik hierin Klimts visie op de wereld waarin kunst tot alles van het leven doordringt: letters, architectuur, servies, meubels, kleding, boeken.

Utagawa Hiroshige, Goyu: de Honovlakte en Honzakapas (detail), 1855. Beeld Van Goghmuseum

Klimt had het soort designdenken waarin alles de moeite waard is om mooier te maken, voor iedereen. En dat in een tijd waarin het idee van kunst om de kunst, l’art pour l’art, steeds sterker werd en uiteindelijk bijdroeg aan een tweedeling tussen kunst en het ‘gewone leven’, die nog altijd voelbaar is. Tot vandaag de dag krijgen vele mensen bij kunst meteen het gevoel hebben dat het ‘niet bij hen hoort’, maar iets is voor mensen die het kunnen betalen of er verstand van hebben. Onzin, liet Klimt zien. Kunst hoort in de omgeving van ons allemaal.

Te zien t/m 8 januari in de tentoonstelling Golden Boy Gustav Klimt in het Van Goghmuseum, Amsterdam.