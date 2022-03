Met lelijkheid wil het Transitieteam helemaal niets te maken hebben

Transitieteam Beeld Getty

Schoonheid is wat ons mensen troost, optilt en kracht geeft om te leven. Daarom staat bij de ingang van het Transitieteam altijd een prachtig vers boeket bloemen. Zodra er ook maar een blaadje slap begint te hangen, vervangen we het hele boeket.

Aan de muren van het Transitieteam hangen sprankelende foto’s van schitterende natuurgezichten. Op alle foto’s is de lucht strakblauw.

In onze kantine staan juweeltjes van stoelen rond fonkelende tafels die worden verlicht door fraaie designlampen die het geheel nog mooier maken dan het al was. Het eten dat er geserveerd wordt, ziet er oogverblindend uit. Meer nog dan op de smaak en de voedingswaarde ziet onze chef erop toe dat de gerechten het goed doen op Instagram. Zo kunnen ook onze volgers meegenieten van alle schoonheid die het Transitieteam uitdraagt.

Schoonheid zit, daar is iedereen het bij het Transitieteam over eens, aan de buitenkant. Zolang de buitenkant straalt, is iedereen tevreden en gerustgesteld.

Het is om die reden dat alle medewerkers van het Transitieteam er altijd tiptop uitzien. De dames in modieuze, elegante couture en de heren in strakke, smetteloze pakken.

Geen wonder dat we ieder jaar een nachtje doorhalen om de Oscars live te kunnen kijken: een onweerstaanbaar feest, waar de sterren in al hun pracht en praal stralen. Nergens is de consensus dat schoonheid boven alles gaat zo stevig als in Hollywood. Het lijkt wel of de galajurken elk jaar nog meer sprankelen.

De Oscars mogen dan steeds een tikje diverser worden, over één ding zijn de organisatie, de gasten, de kijkers en het publiek het gelukkig ééns: voor lelijke mensen is geen plek in het Dolby Theatre. Lelijke mensen verpesten niet alleen de sfeer, ze zijn een doorn in ons aller oog en stinken naar de dood. Dood en verval zijn twee zaken waar het Transitieteam niets mee van doen wil hebben.

Dat maakt het ook zo verschrikkelijk voor de vrouw van Will Smith dat ze een ziekte heeft waardoor er kale plekken op haar hoofd ontstaan. Ook voor de 11,8 miljoen volgers van Jada Pinkett Smith is het elke dag weer een open wond om te zien dat ze niet langer voor de volle 100 procent voldoet aan het schoonheidsideaal.

Het Transitieteam keurt geweld af, maar er zijn grenzen.

Wij hopen daarom dat Jada volgend jaar gewoon weer in de zaal durft te zitten, tenzij ze echt lelijk wordt, dan liever niet natuurlijk.