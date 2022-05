Met lekke olievaten verbeeldt Marit Westerhuis een wereld ná de ramp

Megalith van Marit Westerhuis in het Groninger Museum. Beeld Natascha Libbert

Onderweg naar het Groninger Museum lazen we David Wallace-Wells’ De onbewoonbare aarde. Er stond een aanprijzende quote van Rutger Bregman op de omslag – toch hadden we het niet kunnen laten liggen in de stationskiosk. Het was geen opbeurende lectuur. Wanneer de aarde in het huidige tempo blijft opwarmen, schrijft Wallace-Wells, zijn grote delen van de planeet in 2100 onbewoonbaar. ‘Hittesterfte’, ‘Opwarmingsplagen’, ‘Klimaatconflicten’. Declameerden we de hoofdstuktitels achtereen, dan hoorden we een apocalyptisch gedicht van Bukowski. Het bleek de perfecte prelude op Megalith, een installatie van Marit Westerhuis in het Coop Himmelb(l)au.

Dat paviljoen (op de bovenverdieping van het Museum) behoort tot de onconventionelere expositieruimten van ons land. Alles eraan is atypisch: de wanden (schots en scheef), het materiaal (een mix van staal en glas), de indeling, waarvan het opmerkelijkste element toch wel de loopbrug is: die overspant de hele ruimte, en maakt het kunstenaars mogelijk het complete vloerplan vol te bouwen. Tentoonstellen in het Himmelb(l)au is als exposeren aan de binnenkant van een Transformer. Je moet je naar de ruimte voegen, want die ruimte voegt zich zeker niet naar jou.

Megalith in hetGroninger Museum. Beeld Natascha Libbert

Westerhuis’ installatie verbeeldt een wereld van na de bom, zondvloed of andere catastrofe. Een glooiend landschap begroeid met korstmossen waaruit gestapelde oliedrums steken, alles van kunststof. Die oliedrums staan niet te wiebelen, zoals die in de sculptuur van Atelier van Lieshout op de Coolsingel (Cascade). Ze staan fier overeind, zoals de megalieten van Stonehenge – vandaar de titel. Langs de zijkanten druipt iets groen en vloeibaars, iets giftigs dunkt me, geen Pisang Ambon.

Cascade van Atelier van Lieshout op de Coolsingel in Rotterdam. Beeld ANP / Julius Schrank

In de installatie zou je een herdenkingsmonument kunnen zien, opgericht door een post-humane beschaving: Heden herdenken wij de grote vervuilers uit het derde millennium… enzovoort. Je kunt het ook houden voor een kunstmatig landschap, opgekweekt aan boord van het ruimteschip waarmee Elon Musk en de zijnen de aarde verlieten voordat de hel losbrak – kijk, daar komt dat futuristische Coop Himmelb(l)au weer van pas. Het is sowieso overtuigend, dit gedetailleerde landschap met zijn diverse fauna en glimmende, met vreemde iconen bezette grafstenen. Het blijft je fantasie prikkelen – tot er een suppoost door het beeld loopt.

Megalith van Marit Westerhuis in het Groninger Museum. Beeld Natascha Libbert

In het zijdeel van het paviljoen loopt niemand door het beeld. Daar wordt een vergelijkbare thematiek uitgeserveerd, ditmaal in diorama’s op modeltreinformaat. Je ziet industriële artefacten getoond als toeristische trekpleisters: een bunker overdekt met graffiti (‘Wie hier binnentreedt , laat alle hoop varen’), een betonnen vloer omringd door hekken en schijnwerpers, een jaknikker bedekt met ijskristallen. Futuristische archeologie noemt de conservator van dienst, Nadia Abdelkaui, het, en ook deze werken katapulteren de geest vernuftig richting de toekomst. Je ziet het voor je, hoe een club met headsets uitgeruste ruimtetoeristen erlangs trekt, zoals Amerikanen op het Forum Romanum: ‘En daar pompten ze die olie mee ?’ ‘Ja, daar pompten ze die olie mee.’

Het is trouwens niet gespeend van ironie dat deze werken hun première beleven in het Groninger Museum. Dat wordt immers al twee decennia gesponsord door exploitanten van fossiele brandstoffen als GasUnie en GasTerra. Toen Westerhuis daar kennis van nam, nodigde ze op eigen initiatief de protestgroep Fossil Free Culture uit ter opluistering van de opening. Sterke actie.

Marit Westerhuis. Beeld Christopher Smith