Met L’amour c’est mieux que la vie maakt tachtiger Claude Lelouch zijn vijftigste film ★★★☆☆

L’amour c’est mieux que la vie.

Wanneer je als tachtiger je vijftigste speelfilm realiseert, en dat ook nog eens midden in de corona-pandemie, dan mag je dat best van de daken schreeuwen. Dat doet de Franse veteraan Claude Lelouch dan ook, in de openingssequentie van L’amour c’est mieux que la vie. In diezelfde eerste minuten van Lelouch’ ‘niet zo dramatische komedie’ wordt het publiek welkom geheten in 2020 en walsen we van Parijs naar Paaseiland. Alsof de film zich niets aantrekt van reisbeperkingen en lockdowns, en intussen geen tijd te verliezen heeft.

Het hoofdpersonage van L’amour c’est mieux que la vie komt zelf tijd tekort. Gérard (Gérard Darmon), een bejaarde, stinkend rijke ex-crimineel, is terminaal ziek. Het liefst zou hij de wereld rondreizen, maar dat wordt hem door de pandemie onmogelijk gemaakt.

De coronacrisis biedt Lelouch een goede smoes om Gérard door een leeggelopen, weemoedig Parijs te laten lopen, terwijl hij zijn zoon Kev en hoogbejaarde vader Robert bezoekt. Die laatste wordt vertolkt door de in 2020 overleden Robert Hossein, die ook in Lelouch’ klassieker Les uns et les autres (1981) speelde: zwierige fragmenten uit die film dienen hier onder meer als Roberts flashbacks. Ze geven L’amour c’est mieux que la vie bovendien het karakter van een afscheid.

De plot is nogal oubollig. Gerards boezemvrienden Ary en Philippe huren de chique escortdame Sandrine in (Sandrine Bonnaire), hopend dat Gérard met haar een allerlaatste romance beleeft. Gérards lot wordt bovendien bepaald door Jezus (Xavier Inbona) en de duivel (Béatrice Dalle), die met hun interventies voor smakelijk absurdisme zorgen, maar het geheel ook wat vormloos maken.

Gelukkig hebben Prat en Bonnaire best wat fijne scènes samen, zoals die waarin ze even nuchter als romantisch hun verliefdheid uitspreken. Op zulke momenten is de film op zijn sympathiekst en menselijkst.