Jonah Huijbregts Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon met mijn moeder, maar ook met mijn vader. Mijn vader Jeroen (47) woont in Heemskerk en mijn moeder Astrid (51) in Castricum.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Kickboksen, en ik ga misschien op striptekencursus. Ik maak veel tekeningen met mijn vrienden, van superhelden, Minecraft of Roblox. Met kickboksen leer je hoe je jezelf moet verdedigen. Dat is handig als je ooit in een lastige situatie terechtkomt waar je je even doorheen moet knokken.’

Je hebt een pak van Spiderman aan, waarom vind je hem zo leuk?

‘Hij is heel heldhaftig en redt alles in zijn eentje. Het komt door mijn vader dat ik ervan houd. Sommige kinderen zeggen dat het kinderachtig is om Spiderman leuk te vinden, maar op films staat: voor 12 en 16 jaar oud, dus daar denken wij heel anders over.’

Welke superpower zou jij willen hebben?

‘Dezelfde als Spiderman. Hij kan webben schieten, is sterk en kan op muren blijven plakken. Dan slinger ik naar school en ben ik er binnen een minuutje of twee.’

Wat vind je spannend?

‘Ik hoorde een spannend verhaal van Dutchtuber Job, over de engste sms’jes. Er was een meisje dat van haar moeder absoluut niet in de kelder mocht, daar komt dan engelengezang uit. Ze gaat kijken en typt naar haar vriendin: ‘Oh my gosh, wie is dat?!’ Dan staat daar ineens Samara, een spookmeisje met heel lang haar voor haar ogen – en dan eindigt het.’

Wat vind je niet leuk?

‘Op school moet je werken, dat is irritant. Dan moet je nadenken. Ik houd wel van fantaseren. Bijvoorbeeld met lego, dan maak ik mijn eigen Minecraftwereld.’

Als je zelf een taart mocht bedenken, wat voor taart zou dat dan zijn?

‘Ik zou er een maken met mijn gezicht er heel groot op, met aardbei en chocolade.’

Maar dan moet je jezelf opeten.

‘Dan zou ik er een mega-ultra-wolkenkrabber op maken, dan heb ik lekker veel taart.’

Wat zou je graag nog eens meemaken?

‘Op vakantie op Tenerife ging ik naar het allergrootste waterpark van de hele wereld. In de Dragonglijbaan ga je half over de kop. Ik viel er bijna uit, maar ik vond het niet eng.’

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?

‘Dan woon ik in een megagrote villa met een zwembad, waar je binnen één seconde al kunt verdwalen. Om eerst rijk genoeg te worden ga ik Tesla 2.0 maken, of Elon Musk voor me laten werken. Ik vind mijn weg terug door popcorn achter te laten. Tenzij ik een kip als huisdier heb, die pikt dan alles weg.’