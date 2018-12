Met kerst geen krant op de mat, maar wel op de tablet

De Kerstdagen staan voor de deur. Lichtjes, lekker eten en dierbaren, maar er valt helaas geen krant op de mat. Daar hebben we dit jaar iets op gevonden: we brengen speciale edities uit van de tablet-editie die we dit jaar hebben gelanceerd.

Op Eerste Kerstdag staat de extra editie in het teken van kijken. We presenteren de beste series en een aantal lekker slechte kerstfilms. Met een selectie van vijftig bijzondere nieuwsfoto’s kunt u terugblikken op het afgelopen jaar.

De Volkskrant tablet-editie van Eerste Kerstdag

Op Tweede Kerstdag bieden we de bezinning die bij het einde van het jaar past: een bundeling van alle verhalen uit Fokke Obbema’s prachtige serie over de zin van het leven, plus enkele extra’s.

De Volkskrant tablet-editie van Tweede Kerstdag

Steeds meer abonnees lezen de krant met die nieuwe tablet-editie. U vindt er elke dag de verhalen uit de papieren krant, maar dan met een rijkere ervaring door de toevoeging van video’s, podcasts en interactieve graphics. Het is even wennen, maar ik vind het zelf inmiddels een prettiger manier van lezen dan de traditionele digitale krant. Het loont de moeite de tablet-editie eens uit te proberen als u dat nog niet heeft gedaan.

U kunt de tablet-editie via deze link downloaden.

Ik wens u prettige feestdagen toe.

Philippe Remarque

Hoofdredacteur de Volkskrant