‘Met jou komt het wel goed, zei Harrison Ford’

Olivier Richters (33) speelde zijn grootste rol tot nu toe, als een van de slechteriken in ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’. Beeld Frank Ruiter

Dutch Giant Muscle Gainer aardbei of vanille?

‘Nooit begrepen waarom vanille de meestverkochte smaak is in Nederland, in welk product je het ook stopt. Ik ga voor aardbei. Zelf moet ik 400 gram eiwitten per dag binnenkrijgen. Een absurde hoeveelheid, maar als ik dat niet doe, val ik af, of herstel ik niet snel genoeg. Zo’n 300 gram haal ik uit vlees, die andere 100 doe ik via poeder. Dat is makkelijker, het verteert snel. Ik heb net nog zo’n zakje muscle gainer gedronken. Aardbei, ja. Het leuke van mijn bedrijf Muscle Meat: alle supplementen of voeding gebruik ik zelf, of heb ik gebruikt.’

Indiana Jones 5 of John Wick 4?

‘Voor mijn agent was dat meteen duidelijk. Voor mij ook, maar niet binnen de minuut. Ik ben een enorme John Wick-fan, maar Indiana Jones… fantastisch. Voor die rol in John Wick was ik al in gesprek met regisseur Chad Stahelski, via Zoom. Toen moest ik zeggen: ik krijg Indiana Jones aangeboden. Daar moet je voor gaan, zei hij ook. Ik wil niet zeggen dat John Wick vergeten gaat worden, maar naar Indiana Jones wordt over honderd jaar nog gekeken. Dat was doorslaggevend. Het is de meest belachelijk luxe keuze die ik ooit heb moeten maken.’

Over de auteur

Bor Beekman is sinds 2008 filmredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over de filmwereld.

‘Good job!’ of ‘I quit’?

‘Jezus, wat een keuze. Bij de première in Los Angeles stapte Steven Spielberg op me af. Good job, zei hij. Zo tof. ‘I quit, dat was de reactie van Harrison Ford, toen ik voor het eerst de set op liep. Hmm, ik kies toch voor Ford. Na afloop van de vertoning pakte hij zo met twee handen mijn hand vast…’

Richters is even geëmotioneerd. ‘Met jou komt het wel goed, zei Ford. Vond ik zo bijzonder. Ja, dat doet me wel wat.’

Slungelige puber of gespierde fitboy?

‘Die eerste. Ik was onzeker, heel lang en graatmager. Mensen keken naar me. Dat doen ze nog steeds, allemaal prima, maar als je niet zelfverzekerd bent over je eigen lichaam is het confronterend. Ook groeide mijn borstbeen naar binnen, pectus excavatum. Het trekt je ribben mee, die duwen tegen je hart aan. De arts die me eraan opereerde, zei dat het de op één na diepste was die hij ooit had gezien, wel 7 centimeter. Ik kan je de foto’s laten zien. Met een beugel, die ik drie jaar droeg, kon ik die ribben weer terugduwen.

‘Ik had een doel, met dat trainen. Later werd het mijn beroep. Dan mag je er ook wel iets in doorslaan, denk ik. Kijk, bodybuilden en fitness zijn op zichzelf een gezonde levensstijl. Extreem is nooit goed. Maar ik vind het juist mooi dat de jeugd zich zo aangetrokken voelt door deze sport. Dat ze niet met een pakje sigaretten achter de computer zitten.’

Knokken met Harrison Ford of knokken met Ralph Fiennes?

‘Harrison Ford. Die staat erom bekend dat hij zijn stunts zelf doet. Ik ga níét tegen een 79-jarige vechten, zei ik tegen de regisseur. Want als ik hem sla, is-ie dood – dat zei ik letterlijk. Harrison bukt wel, was het antwoord. Eerst sloeg ik iets boven zijn hoofd, zodat hij meer tijd had om te bukken. Ziet er niet goed uit, werd er naar me geschreeuwd. Toen ging ik gericht naar zijn hoofd slaan, maar net iets langzamer. Ook niet goed. De regisseur werd pissig: ik had het al zes keer verpest. Bij de zevende take vroeg ik Harrison: ben je er klaar voor? En toen ging ik voluit. Hij bukte gewoon niet. Nul procent. En ik raakte hem vol op zijn hoofd. Hij wankelde, de opnamen werden stilgelegd. Ik dacht eerst echt even: die is dood. En later, toen ik zag dat hij wel oké was, dacht ik: dat was het dan, einde carrière. Een half uur later kwam Ford naar me toe: hij zag dat ik ook een beetje in shock was. Maak je geen zorgen Olivier, zei hij. Het staat op camera en iedereen heeft het gezien: ik bukte niet, mijn fout.

‘The King’s Men met Ralph Fiennes, dat was mijn eerste grote film. Ik wist toen nog niet helemaal hoe het ging op de set: of je wel behoort te praten met zulke grote sterren. Nu weet ik dat het ook gewoon mensen zijn, zoals jij en ik. Bij Fiennes hield ik zelf nog wat afstand. Ik dacht dat het zo hoorde.’

Ondernemer of acteur?

‘Ondernemer, als ik moet kiezen. Ook omdat ik altijd voor veiligheid kies. Stel: ik breek mijn been en kan drie jaar niet acteren. Muscle Meat is de basis, acteren is begonnen als de droom ernaast. Mijn geluk is dat ik het kan combineren. Morgen vlieg ik weer terug naar Canada, voor vijf maanden. Voor een nieuwe rol, een tekstrol – de volgende stap van de droom. En daar ben ik elke dag ook minstens vier uur met Muscle Meat bezig. Dat kan gewoon.

‘Het eerste jaar in de sportschool kom je altijd wel wat aan. Daarna niet meer, als je niet je voeding aanpast. Op een gegeven moment stond ik zes keer per dag kipfilet te snijden en te bakken. De vader van mijn schoonzus werkte in een vleesfabriek, waar ze kipblokjes maakten voor salades. Mijn broer vroeg hem: kun je niet pakjes kant en klare kipfilet voor Olivier maken? Die lagen dan thuis in de vriezer.

‘Mijn gymgenoten hoorden dat en op een gegeven moment kwam er in het weekend twintig man langs. Dan ga je een verzendmethode verzinnen en heb je ineens een webshop. Elke euro die we verdienden, staken we in de ontwikkeling van nieuwe producten. Nu hebben we een gigantisch pand en 23 medewerkers. Binnenkort liggen we ook in zestig Jumbo-supermarkten. Een eigen displayvriezer, met spierbouwmaaltijden, vetverliesmaaltijden en specials. Dit jaar gaan we over de 10 miljoen euro omzet heen. Het ging niet zomaar. Het klassieke ondernemersverhaal: keihard werken. Ik woonde in een huurflatje van 40 vierkante meter, met vriendin, kat en vogel.’

Broeken voor lange mannen of achtbaankarretjes voor lange mannen?

‘Ik pas niet in pretparkattracties. Echt jammer. In Duinrell is het eens bijna mijn dood geworden. Ze duwen die hendel van het karretje over je heen tot het klikt. Logisch: anders val je eruit. Maar mijn schouders zitten zo hoog, die werden fijn geperst. Ik kon bijna niet ademen. Daarna ben ik nooit meer in zo’n attractie gestapt. Lange broeken zijn belangrijker. Het een is een must, het ander is fun. Mijn vriendin heeft Tall Origin opgestart: broeken voor lange mannen. Daar heb ik veel filmgeld in gestopt, in de hoop dat zij zo de vrijheid krijgt om met mij mee te reizen als ik ergens op de set sta. We hebben thuis iemand die de orders inpakt. De rest kan online.’

Mads Mikkelsen of Phoebe Waller-Bridge?

‘Phoebe is echt een heel lieve meid. Een soort zus voor mij, op de set van Indiana Jones. Met Mads deelde ik meer scènes, maandenlang kon ik afkijken hoe hij het doet. Het niveau van die acteurs ligt zo hoog. Ik ga wel door tot het perfect is, maar zij beginnen meteen op het hoogste niveau. Die perfectie is er al. De regisseur vraagt misschien nog om wat anders, een variatie. Bij Mads zag ik ook hoe hij dingen doet die niet in het script staan. Hoe hij het met zijn mimiek, handen of loopje menselijk maakt. Dat wil niet zeggen dat ik hem nu een-op-een kan kopiëren. Maar door te zien hoe hij het doet, neem je die ervaring toch mee.’

Koefnoen of De tv-kantine?

‘Dan kies ik De tv-kantine. Dat was de eerste keer dat ik met de camera kennismaakte en het ook echt leuk vond. Carlo Boszhard en Irene Moors speelden The Addams Family. Ik moest als Lurch op de achtergrond een paar keer brullen, als de deurbel ging. Kreeg 30 euro voor de hele dag, superleuke ervaring. Carlo en Irene waren heel aardig, die zorgden ervoor dat ik me echt welkom voelde. Harrison Ford had dat ook: die maakte rustig een praatje met de honderden figuranten, terwijl ik me aan het concentreren en opwarmen was voor de scène. Hij heeft het niveau bereikt dat je weet: dat acteren kan ik wel. Bij Carlo en Irene was dat net zo, helemaal geen stress voor de opnamen. Als ik ooit dat niveau bereik, wil ik ook zo zijn tegenover beginners op de set.

‘Voor Koefnoen zat ik eens in een sketch waarin iemand een motor steelt. Kom ik aanlopen en schrikt hij zich de pleuris. Heel simpel. Maar wel de allereerste scène waarin ik moest imponeren.’