Met Jedi: Survivor waait er een frisse bries door de Star Wars-kosmos ★★★★☆

Robot BD-1 uit Jedi: Survivor doet erg denken aan Wall-E uit de gelijknamige tekenfilm. Beeld Respawn

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Star Wars Jedi: Survivor van Electronic Arts is de beste Star Wars-game in lange tijd. Nou zat er ook wel ongelooflijk veel tinnef tussen de meer dan honderd games die zijn verschenen sinds we in 1977 kennismaakten met de troebelen in een sterrenstelsel hier ver vandaan. Evenwel zijn er sinds de licentie in 2013 in de schoot viel van Electronic Arts best wel behoorlijke titels uitgekomen: de Battlefronts 1 en 2 en de jongensdroom Squadrons.

Daarbij komt dat Star Wars Jedi: Survivor op de schouders staat van zijn directe voorganger, Star Wars Jedi: Fallen Order. Dat was in 2019 al een frisse wind in een universum waarin de uiterste houdbaarheidsdatum van allerlei personages, verhaallijnen en decors met eons was overschreden.

Ontwikkelaar Respawn heeft niet te veel gemorreld aan de formule van Fallen Order. We bekijken de wereld opnieuw door de ogen van Cal Kestis, de jongeling die in die game zijn Jedi-kant ontdekte en tegen wil en dank de wapens opnam tegen het Galactische Keizerrijk. Inmiddels vijf jaar verder is de voormalige padawan (een Jedi in opleiding, nu mét baardje) opgegroeid tot een volwaardige krijger van de ‘ridderorde’ die ooit de vrede bewaakte in de kosmos, voordat hun gelederen werden uitgedund door de boosaardige Sith. Die houden nog steeds een klopjacht op ‘rebellen’ als Kestis.

Stormtroopers zijn niet opgewassen tegen het tweesnijdend lichtzwaard van Cal Kestis in Jedi: Survivor. Beeld Respawn

Canon

Hoewel nu toegerust met allerlei bovenmenselijke gaven – lees: The Force – staat Kestis nog steeds niet te trappelen om zijn leven te geven voor het nobele doel. Na een missie die hem was opgedragen door Saw Gerrera, een rebellenleider die ook niet erg zuiver op de graat is, neemt Kestis de benen, om vervolgens via een omweg toch weer in de eeuwige strijd tussen het kosmische goed en kwaad te worden betrokken.

De grootste fanaten zullen ongetwijfeld alle deze oude en nieuwe personages, buitenaardse wezen en locaties een plek in de Star Wars-canon kunnen geven. Maar Jedi: Survivor is godzijdank ook goed te spelen zonder je om de vijf minuten in de Wookieepedia hoeft te duiken.

Star Wars-games draaien altijd om de mogelijkheid om in de wereld van Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Yoda en Darth Vader te stappen, met een lichtzwaard te zwaaien, in een ruimteschip als de X-Wing weg te vliegen of dankzij The Force louter met een handgebaar en gedachten de vijanden in een afgrond te kieperen. Ook in deze game mag de fan en de wat afstandelijke liefhebber zijn innerlijke Jedi volledig botvieren.

Jedi: Survivor is een hutspot van allerlei typen games – met geklauter en sprongen over verticale vlakken, puzzels die variëren van dodelijk simpel tot breinbrekend complex (hoewel de game bij lange aarzelingen vraagt of je wellicht een hint wil) en geknok in een mix van lichtzwaardgevechten en telekinetische superkrachten.

Greez Dritus komt nooit handen tekort als hij zijn verhaal wil vertellen. Beeld Respawn

Aartsklager

Niet alle keuze van Respawn zijn even logisch. Zo kan een lichtzwaard op vijf manieren worden ingezet, als een enkel laserzwaard, een tweesnijdend wapen of twee aparte lichtzwaarden. Maar Kestis kan er steeds maar twee aanwenden in een strijdgewoel met een of meerdere tegenstanders – alsof hij de andere opties plotsklaps is vergeten.

Op andere momenten, als Kestis een uitweg zoekt, houdt een onzichtbare muur een ogenschijnlijk open route gesloten. Af en toe zou je wel een TomTom kunnen gebruiken. Schitterende bouwsels en landschappen, vooral op de ‘nieuwe’ planeet Koboh, bieden gelukkig troost.

Er zit zelfs humor in deze Star Wars-game, een element dat alle films na de eerste drie zo node ontbeerden. Robots die je als Kestis hebt ingelijfd blijken al net zulke über-optimisten én pessimistische zeurkousen als de oorspronkelijke mechanische aartsklager 3-CPO.

Zoals gezegd: Star Wars Jedi: Survivor is de beste Star Wars-game in een heel lange tijd. Nu maar hopen dat de Sith van de entertainmentindustrie – Disney Corporation – de verleiding kan weerstaan om een film of tv-serie te maken van de zoveelste vertakking van het sciencefictionmerk. Om een ingewijde te citeren: ‘Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Consume you, it will.’