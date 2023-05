Met je vader op zoek naar zijn verleden: kunstenaar Semâ Bekirović doet het in de prachtige film ‘Once an alien’

Semâ Bekirović: ‘Once an alien’. Beeld Natascha Libbert

De vader van kunstenaar Semâ Bekirović is als een vader uit een spannend kinderboek. Zo schreef en tekende hij voor zijn kinderen een gedetailleerde handleiding voor het maken van een vliegend tapijt. En hij bouwde met zijn dochter ‘Tobor’, een robot van een oude föhn en een vuilnisbak. Maar al dat uitvinden en bouwen heeft een keerzijde. Hij bouwt liever dan dat hij praat, nare herinneringen heeft hij diep weggestopt. En zijn moedertaal, het Servo-Kroatisch , is hij ‘een beetje kwijtgeraakt’.

In de prachtige nieuwe film Once an Alien (een ‘sciencefictiondocumentaire’) gaat Bekirović met haar vader op zoek naar zijn herinneringen. Met een camper rijden ze door Bosnië en Herzegovina, zoekend naar een land dat niet meer bestaat.

Dit is de eerste lange film van Bekirović. Eerder maakte ze kunstwerken met hulp van ‘natuurkrachten’, door objecten bijvoorbeeld te laten schimmelen, met mos te laten begroeien of te laten roesten. Voor de kunstmanifestatie Into Nature vormde ze in 2021 een gigantische toverbal van 2.200 kilo gekleurd suiker, die door de regen langzaam oploste. Korte films heeft Bekirović ook gemaakt, maar die waren nooit zo autobiografisch als Once an Alien.

Bekirović stelt haar vader onderweg vragen die ze niet eerder stelde: waarom verliet zijn familie Joegoslavië toen hij vier jaar oud was? Maar ook: als hij een tijdmachine kon bouwen, waar reisde hij dan heen? Er blijkt een sterk verband tussen haar vaders verleden en zijn ‘uitvindingen’. Misschien bepaalde zijn levensloop zelfs dat zijn dochter kunstenaar werd?

Dinsdag stond in de Volkskrant een verhaal over kunstenaars die kinderen hebben, en hoe ze kunst en kind weten te combineren. Het kan ook andersom, dat je kind kunstenaar wordt. Dan ben je dus soms zelf onderwerp, zoals Mirza Bekirović op 81-jarige leeftijd overkwam.

Vaker zijn het de moeders van kunstenaars die kunst worden. Anna McNeill Whistler was 67 jaar toen haar zoon James McNeill Whistler haar schilderde. De handen in haar schoot gevouwen, haar (zo te zien nogal lange) benen stak ze richting een voetenbankje, de blik strak vooruit.

James McNeill Whistler, ‘Arrangement in Grey and Black No. 1’ (1871). Beeld Collectie Musée d'Orsay

Whistler gaf het schilderij de streng-serieuze titel Arrangement in Grey and Black No.1. Het was kennelijk niet persoonlijk bedoeld. Zo is het doek wel opgevat. Het kwam bijvoorbeeld in 1939 als gravure op een postzegel terecht om ‘de moeders van Amerika’ te eren. Voor de gezelligheid was wel een bosje bloemen toegevoegd. De nietsvermoedende moeder van Whistler werd zelfs vereeuwigd als een monument in Ashland, Pennsylvania, op haar sokkel staat dat moeders ‘the holiest thing alive’ zijn. Niks over die ‘compositie in grijs en zwart’.

De film van Bekirović is nadrukkelijk wel persoonlijk bedoeld. In deze tijd hoeven kunstenaars zich niet meer achter formele experimenten te verschuilen (of misschien meende Whistler het gewoon echt, met die titel). Sterker nog, in een gesprek met haar vader noemt ze de film grappend ‘uiteindelijk gewoon een excuus om een mooie reis te maken’. Haar vader speelt het spelletje mee: ‘Misschien is er helemaal geen film?’ ‘Er zit geen SD-kaart in mijn camera,’ geeft Bekirović toe. Gelukkig is dat niet waar.