Met hun eerste Duitse voorstelling Der bus nach Dachau danst De warme winkel op een slap koord ★★★★☆

'Der Bus nach Dachau' van De warme winkel en Schauspielhaus Bochum. Beeld Isabel Machado Rios

Als je het vrolijke cartoonfilter van Snapchat gebruikt op beelden van gevangenen in concentratiekamp Dachau, dan krijg je de Disneyversie van een holocaustfilm. Is dat ongepast? Of is het juist nodig, om ervoor te zorgen dat de Holocaust niet vergeten wordt door toekomstige generaties? De Nederlandse theatermakers van De warme winkel stellen, op hun eigen tegendraadse wijze, dit soort vragen in hun allereerste Duitse voorstelling: Der Bus nach Dachau.

De première was in Schauspielhaus Bochum (waar de Nederlander Johan Simons de baas is). Ward Weemhoff en Vincent Rietveld van De warme winkel maakten de voorstelling daar met Duitse en Nederlandse acteurs. Het uitgangspunt is een filmscript uit de jaren negentig van de vader van Weemhoff, over een gefingeerd bezoek van een aantal Nederlandse oud-gevangenen aan kamp Dachau. Die film werd nooit gemaakt. Maar nu gebruikt de zoon dit script in een theatervoorstelling over een filmploeg die de ultieme holocaustfilm probeert te maken. Deze ploeg wordt geleid door regisseur Rutger Weemhoff (hier gespeeld door Vincent Rietveld).

Beeld Isabel Machado Rios

Het filmen gebeurt live op het podium. Een grote houten box is ingericht als een barak van het kamp. Met en zonder filters worden de ontberingen in beeld gebracht. Maar de filmploeg belandt al snel in een crisis. Hoe verbeeld je de Holocaust? Wat valt er nog toe te voegen aan de negen uur durende documentaire Shoah van Claude Lanzmann? Is het gewenst om te gaan romantiseren, zoals Steven Spielberg deed met Schindler’s List? Daarnaast vragen de Duitse acteurs zich af waarom een stelletje slecht geïnformeerde Nederlanders naar Duitsland komt om kritiek te leveren op hun zogenaamd krampachtige omgang met de oorlog.

Zoals te doen gebruikelijk kent ook deze Warme winkelvoorstelling meerdere lagen. We zien stukjes van het verhaal over de ex-gevangen, we zien een filmregisseur die zijn hand totaal overspeelt en we zien, in een laag daar weer boven, Ward Weemhoff als zichzelf ingrijpen in, en commentaar geven op, de theatervoorstelling. De voorstelling haalt uiteindelijk zichzelf onderuit, door het oorspronkelijke idee van de film af te doen als potsierlijk. Ook dit is vintage De warme winkel.

Beeld Isabel Machado Rios

Netto blijf je als toeschouwer zitten met een wrange mengeling van grappige momenten (het steenkolenduits van Weemhoff, de Snapchatfilters en muitende acteurs) en de zichtbare weerzin van alle personages om zich te moeten verhouden tot een onderwerp zo zwart als de Holocaust. Dit ongemak zal voor een Duitse toeschouwer misschien nog sterker zijn. De theatermakers dansen hiermee op een slap koord, maar het lukt ze om dit ongemak te laten bestaan, zonder te vervallen in totale wansmaak. Niemand wordt weggejaagd en daarmee maken ze knap ruimte voor de kernvraag: hoe schuldig moeten wij ons voelen?