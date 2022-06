Met het verbod op Russische boeken zet het Oekraïense parlement zichzelf in de Russische hoek

Zolang er boeken worden geschreven worden er boeken verboden. Deze week maakte de Oekraïense overheid bekend dat Russische literatuur van de afgelopen dertig jaar niet meer gedrukt en verkocht mag worden. De wet is aangenomen om het risico van ‘schadelijke propaganda’ uit Rusland te minimaliseren.

Het is niet de eerste keer dat een overheid boeken verbiedt. Met stip op 1 staat Hitlers Mein Kampf, waarvan handel en herdruk in veel landen nog altijd verboden is. Ook aan De Duivelsverzen van Salman Rushdie valt in islamitische delen van de wereld moeilijk te komen.

Zo’n beetje overal is Nabokovs Lolita ooit verboden geweest, omdat het boek ‘obsceen’ zou zijn (tja, die Humbert Humbert, huuu). En om dezelfde reden werd Lady Chatterley’s Lover van D.H. Lawrence – over een getrouwde dame die het aanlegt met een eenvoudige jager (!) – in de ban gedaan. Het zou de vrouwtjes maar op ideeën brengen.

Vladimir Nabokov, de auteur van Lolita, dat zo'n beetje over verboden is geweest. Beeld Getty Images

Maar ook voor minder scabreuze boeken werden barrières opgeworpen. In China werd in 1931 Alice in Wonderland verboden omdat er dieren in voorkomen die zich als mensen gedragen. En de magie in Harry Potter is een gruwel voor gelovigen wereldwijd – op veel christelijke en islamitische scholen mag de serie niet gelezen worden.

De nazi’s waren kampioen boekverbieden: Naast de hele trits boeken van joodse schrijvers was bijvoorbeeld ook Oliver Twist uit den boze, omdat er joodse personages in voorkomen. In Nederland verboden ze Dik Trom, vanwege een passage waarin kindertjes tijdens een sneeuwballengevecht ‘weg met Duitschers!’ roepen.

Schouderklopje voor Nederland overigens: boeken krijgen en kregen hier de ruimte. Tuurlijk, de katholieken probeerden van alles te verbieden, maar de overheid was terughoudend. Alleen Mijn strijd was verboden, maar sinds 2018 is er een wetenschappelijke editie van verkrijgbaar.

Hoewel er genoeg boeken zijn die beter niet geschreven hadden kunnen worden (we kunnen best zonder het in Groot-Brittannië illegale boek Put ’Em Down. Take ’Em Out – Knife Fighting Techniques From Folsom Prison – auteur onbekend) moet je volgens mij niets verbieden. Niet de ‘foute’ boeken zijn het probleem, maar de maatschappij waarin dat soort boeken niet vrijuit kunnen worden besproken en bekritiseerd.

Het Oekraïense parlement zet zichzelf met het boekenverbod in de hoek van censuur en onderdrukte vrijheid van meningsuiting. De Russische hoek, zeg maar. Alhoewel het verbod vooral symbolisch is, want van handhaving zal weinig terechtkomen. De Oekraïners hebben op het moment wel wat anders aan hun hoofd.