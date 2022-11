Met het Sinterklaasjournaal zijn we opnieuw in de identitaire loopgraven beland

Filmregisseur Martin Koolhoven trapte vrijdag zijn derde seizoen van De kijk van Koolhoven (VPRO) af met een aflevering over coming of age. Wat dat is, legt hij in zijn nieuwste filmcollege onder meer uit aan de hand van een reeks bepalende momenten in je jeugd: de zomer dat je voor het eerst een meisje zoende, je eerste baantje, menstrueren, scheren, van school afgaan, ruzie met je ouders. Al die momenten, aldus Koolhoven, waarvan je later denkt: dat is het moment waarop ik volwassen ben geworden.

Sinterklaas kwam dit jaar per vliegtuig aan in Nederland. Beeld NTR

Ik zou daaraan willen toevoegen: het moment waarop je erachter kwam dat Sinterklaas niet bestaat. En niet veel om het klimaat geeft, maar daarover later meer.

De paniek in de Nederlandse huiskamers was groot toen het Sinterklaasjournaal (NTR) vorige week meldde dat de pakjesboot was gezonken. Zou de Sint nog wel komen? Gewis kwam de Sint, zagen we zaterdag in de live-uitzending van zijn intocht. Maar niet, zoals sommigen hoopten, per trein of stroomboot. Nee, een week nadat jonge klimaatactivisten zich op Schiphol hadden vastgeketend aan privéjets, zagen we de Sint zaterdag vrolijk naar Nederland vliegen. In zijn eigen vliegtuig: de Goedheiligman 1.

Nul last van klimaatschaamte, die man. Maar goed, we wisten natuurlijk wel langer dat Sinterklaas in het verleden is blijven hangen.

Landen in Nederland leek in eerste instantie niet te lukken, vanwege de drukte op de vliegvelden. De Sint wilde uitwijken naar Duitsland. Tot er in de buurt van Hellevoetsluis (locatie van de intocht dit jaar) toch een geschikt vliegveld werd gevonden. Daar bleven de pakjes op de bagageband liggen om vervolgens zoek te raken. Gebrek aan personeel, waarschijnlijk. Eenmaal geland, werden de Sint en pieten opgehaald met een nieuwe stoomboot.

Op Twitter werd ondertussen hevig gediscussieerd over de Sints privéjet. Een middelvinger naar de jonge generaties, volgens sommigen die ineens hevig verlangden naar klimaatpieten. Juist een manier van de makers om ‘wokisten’ op hun plek te zetten, volgens anderen. En toen moest de grap van de Sinterklaasjournaal-makers over de omstreden zeevaarder Piet Hein nog gemaakt worden.

Sinterklaas vroeg namelijk de maker van de nieuwe stoomboot, Hein Klein, piet te worden. Piet Hein dus. ‘Maar je blijft Klein’, voegde de Sint grappend toe. Op de kade in Hellevoetsluis zetten verslaggever Jeroen Kramer, de burgemeester en het orkest daarop De Zilvervloot in. Piet Hein Klein kwam later aan wal in een pietentenue dat deed denken aan een boevenpak.

Het Sinterklaasjournaal speelde de afgelopen twee jaar nog een verzoenende rol met hun satirische corona-uitzendingen. Dit jaar zorgden de makers voor #ophef. Het was alsof het ze erom te doen was. En zo dreigen we, door deze matige grappen en na jaren van strijd tegen het racistische uiterlijk van zwarte piet, opnieuw in de identitaire loopgraven te belanden. Dank u, Sinterklaasje.