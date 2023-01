Met het dromerige en opwindende motorspektakel Rodéo bewijst regisseur Quivoron zich als groot filmtalent ★★★★☆

Rodéo

‘Ik ben geboren met een motor tussen mijn benen,’ zegt Julia tegen de man die zijn motor aan haar denkt te verkopen, vlak voordat ze er lachend mee vandoor crost. Haar middelvinger kan hij ook nog krijgen, als kroon op een dieventruc die ze ongetwijfeld al vaak heeft uitgehaald. Geld interesseert haar niet, bekent Julia verderop in het energieke, rauwe en bezwerende Franse drama Rodéo. ‘Wat ik nodig heb, dat steel ik.’

En óf ze die motor nodig heeft. De min of meer dakloze Julia (Julie Ledru) wordt door cineast Lola Quivoron geïntroduceerd als een ongeleid projectiel, een woeste vrouw die nergens welkom is. Haar zorgen smelten echter weg zodra ze achter het motorstuur kruipt. Mooi hoe Quivoron en cameraman Raphaël Vandenbussche haar volgen terwijl ze op haar kersverse aanwinst over landweggetjes crost: het beeld enigszins vertraagd, zodat de bij schemer opgenomen rit iets gewichtloos’ krijgt en je goed kunt zien hoe Julia’s gezicht straalt. Dit is waar ze thuishoort.

Rodéo werd op het filmfestival van Cannes bekroond met de Coup de Coeur-prijs van de Un certain régard-sectie. Onvoorwaardelijk gaat de film mee in Julia’s honger naar snelheid, naar de geur van benzine, de muziek van het gas geven. Quivoron dompelde zich jarenlang onder in de illegale Franse motorcross-scene, wat eerder al resulteerde in de korte documentaire Au loin, Baltimore (2016). In hun – Quivoron is non-binair – fictiedebuut vergaapt hen zich wederom aan de vervaarlijke stunts die de jonge mannen met hun motors en quads uithalen. Julia, overrompelend weerbarstig vertolkt door debutant Ledru, verlangt naar een plek in deze subcultuur – ook al horen vrouwen er als trofeeën langs de kant te staan. Een onaangepast, niet te begrenzen persoon als Julia stuit er meteen op een muur van seksisme, hoon en vijandigheid.

Via de sympathieke Abra (Dave Nsaman) en Kaïs (Yannis Lafki) vindt ze niettemin aansluiting bij deze asfaltpiraten. Dat gaat meteen gepaard met een tragedie die haar leven voor altijd verandert, en die haar op het pad brengt van boevenbaas Domino (Sébastien Schroeder) en diens geliefde Ophélie (Antonia Buresi, ook co-scenarist). Vanaf dat moment krijgt de film soms een duister magisch-realistisch accent, maar welk register Rodéo ook kiest, steeds gaat het om dezelfde vragen: welke plaats verovert Julia? Waar kan ze aarden?

Die thematiek spreekt minder uit de dialoog dan uit de textuur, actie, kostuums en landschappen van Rodéo. Een benadering waarmee Quivoron zich als groot filmtalent bewijst, niet in de laatste plaats in de wonderbaarlijke climax; vind maar eens een ander motorspektakel dat net zo dromerig en opwindend vlam vat als Rodéo.