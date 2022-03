Met heerlijk ontsporend samenspel doet de band van trompettist Marquis Hill Tilburg bruisen ★★★★★

De Amerikaanse trompettist Marquis Hill

Even zo’n moment dat je van enthousiasme op tafel wilt slaan; het gebeurt niet vaak, maar woensdagavond tijdens het eerste concert van de Amerikaanse trompettist Marquis Hill en zijn band voelde je het een paar keer opkomen. Niet eens door het fenomenale spel van Hill zelf, die afwisselend op bugel en trompet zijn diepe vaak rauwe toon door de Tilburgse Paradox liet vloeien. Nee, het was het samenspel in zijn band dat tot grote extase leidde.

Die band bleek een andere dan die waarmee Hill zijn vandaag verschenen live-album New Gospel Revisited opnam. Daarvan is alleen Joel Ross (piano, vibrafoon) meegekomen. Basgitarist van dienst is Junius Paul en Jeremiah Collier is tijdens de drie Nederlandse concerten de drummer. Vooral genieten was het van Ross, die eerdaags zelf met een nieuw album komt, en nu afwisselend achter piano en vibrafoon bijna deed vergeten dat niet hij maar Hill de bandleider was. Vooral na de pauze (jammer, zo’n onderbreking van een half uur) kreeg Hill in de gaten hoe sterk het samenspel was en hoe Ross en Collier elkaar tot grote hoogten opstuwden. Dan zag je hem kijken naar de wild op vibrafoon kletterende man rechts van hem met een blik van: waar haalt-ie het vandaan?

Los van het heerlijk ontsporende samenspel van de ritmesectie was het ook de afwisseling in toon, ritme en stijl in Hills composities die dit tot zo’n memorabel concert maakte. Van diepe blues en ballads (Autumn) tot vurig ensemblespel (Law & Order): het bruiste in Tilburg. En het beeld van de katachtige bewegingen van Ross, switchend tussen piano en vibrafoon bleef nog lang op het netvlies.