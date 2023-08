Met haar laatste album overtrof jazzmuzikant Jaimie Branch haar eerdere werk ★★★★★

Groot was de schok in de jazzwereld toen vorig jaar rond deze tijd de Amerikaanse trompettist en componist Jaimie Branch overleed. Ze was 39 jaar en hard op weg naam te maken als een van de belangrijkste muzikanten van haar generatie. Vooral de albums die ze maakte met haar kwartet Fly Or Die maakten veel indruk.

Het is een kleine troost dat ze vlak voor haar dood met hen nog wel een nieuw album had opgenomen, Fly or Die Fly or Die Fly or Die (World War). Met naast haar cellist Tomeka Reid, bassist Jason Ajemian en drummer Chad Taylor. Compositorisch overtreft Branch haar vorige werk. Dit album is melodisch sterker en toegankelijker. Ook haar trompetspel klinkt voller en vuriger dan ooit.

De lange noten in stuwende funkpatronen, uitgezet door de soepel, open spelende ritmesectie doen in de verte denken aan het werk van Miles Davis midden jaren zeventig. Maar met Fly or Die zoekt en vindt Branch nieuwe muzikale wegen in opzwepende stukken als Bolinko Bass, waarin Caribische invloeden opduiken, of in het folkyThe Mountain, oorspronkelijk van country-punkband de Meat Puppets. Past allemaal in de ruimhartige jazzopvattingen die Branch eropna hield.

Jaimie Branch Fly or Die Fly or Die Fly or Die (World War) Jazz ★★★★★ International Anthem