Met haar fantastische stem en heel haar lichaam heerst Juliet Stevenson in Blindness Live over Carré ★★★★☆

Blindness Live Beeld Félice Hofhuizen

In het najaar van 2020, midden in de coronacrisis, had Carré het goede idee om de audiovoorstelling Blindness naar Amsterdam te halen. Dertig mensen konden per keer met een koptelefoon op luisteren naar de Britse actrice Juliet Stevenson. Ze wekte met haar stem de roman De stad der blinden van José Saramago tot leven, een huiveringwekkend relaas over een wereld die te maken krijgt met een pandemie.

Stevenson is deze week terug in Carré, dat haar vroeg een liveversie van Blindness te maken. Het verhaal in het kort: op zekere dag wordt een man van het ene op het andere moment blind. Hij bezoekt een oogarts en besmet daar iedereen die in de wachtkamer zit, inclusief de arts. Binnen de kortste keren is het hele land geïnfecteerd, op de vrouw van de oogarts na. Wat volgt is moord en doodslag, plunderingen, verkrachtingen, barbarij. In die hel ontpopt de als enige nog ziende vrouw zich als legerleider en heldin tegelijk: ze moet zichzelf en de mensheid zien te redden.

Met haar fantastische stem en heel haar lichaam heerst Stevenson in die rol over de piste en podium van het grote theater. Halverwege gaat de koptelefoon af en kan het publiek kijken naar een van de beste actrices van dit moment. Haar helletocht werkt toe naar een louterend slot, waarin de vrouw met enkele lotgenoten terechtkomt in een soort van tegenovergestelde zondvloed die alle ellende van de pandemie wegspoelt.

Waar in de audioversie van Blindness vooral de verbeelding aan het werk moest, kun je je nu laven aan Stevensons geweldige performance, wederom begeleid door angstaanjagende licht- en geluidseffecten. Hoorspel wordt toneelspel, dreiging wordt horror. Intussen woedt er een gruwelijke oorlog waarin wordt gemoord en geplunderd. Geruststellend wordt het nooit.