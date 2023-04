Met haar fantasierijke regie heeft Alize Zandwijk van ‘Vogels’ een bij tijd en wijle opwindende voorstelling gemaakt ★★★★☆

Jesse Mensah en Nastaran Razawi Khorasani in ‘Vogels’. Beeld Fabian Calis

‘En alleen de vogels vliegen van Oost naar West Berlijn/Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten.’ Het Klein Orkest zong in 1984 al over de vrijheid van vogels om grenzen te slechten, iets wat de mens zelf maar niet lukt. Toen niet in het Duitsland van voor de Wende, en nog steeds niet, in Israël en Palestina. Vogels zijn dan ook een terugkerend symbool in de voorstelling Vogels naar het stuk van Wajdi Mouawad, door Alize Zandwijk geregisseerd bij Internationaal Theater Amsterdam.

We zien de vogels vliegen in schaduwbeelden en videoprojecties en we horen ze snerpend fluiten. Mouawads stuk speelt zich grotendeels af in Israël, waar aanslagen en geweld over en weer aan de orde van de dag zijn. Ook dit keer heeft hij zijn sociaal bewogen en politiek geëngageerde toneelstuk verpakt in een ingenieuze, maar ook overvolle familietragedie.

Belerende en uitleggerige monologen

Het begint allemaal als de Joodse, in New York wonende, student Eitan (Jesse Mensah) verliefd wordt op de mooie, Arabische Wahida (Nastaran Razawi Khorasani). Eitans ouders wonen in Berlijn, zijn grootmoeder in Israël. Om zijn nieuwe liefde aan zijn familie voor te stellen nodigt hij ze voor het paasfeest uit naar New York te komen. Daar blijkt dat zijn vader David fel tegen de prille verhouding is – hij is vervuld van haat tegen alles wat Arabisch is. Vandaaruit ontrolt de tragedie zich stapsgewijs tot een speurtocht naar identiteit, waarbij de jonge generatie haar eigen plek in de geschiedenis opeist om de toekomst aan te kunnen.

Harde confrontaties tussen de familieleden onderling worden afgewisseld met bespiegelende monologen van gekwelde zielen. Die zijn fraai verwoord, maar ook nogal belerend en uitleggerig. Bovendien heeft Mouawad (55) – geboren in Libanon, vanwege de burgeroorlog gevlucht naar Parijs, daarna naar Montreal – in Vogels wel heel veel leed aan de orde willen stellen. De Holocaust, het voortdurende schuldgevoel van de overlevende, de positie van de Joodse familie in Duistland, het Palestijns-Israelisch conflict, de generatiekloof.

Wat de voorstelling dramatisch toch interessant maakt, is de zoektocht van Eitan naar een vermeend familiegeheim. Hij vertrekt daarom naar Israël, waar hij meteen wordt getroffen door een aanslag. Rond zijn ziekenhuisbed wordt dat geheim stukje bij beetje ontrafeld. Hoe dat precies zit, kan hier niet worden toegelicht, want het zou de angel uit de voorstelling halen.

Alize Zandwijk regisseerde eerder bij het Ro Theater Mouawads Branden (2010), Kust (2012) en Bossen (2014). Ook nu heeft ze met haar fantasierijke regie een bij tijd en wijle opwindende voorstelling gemaakt. Je herkent meteen haar eigenzinnige stijl: de grote, open ruimte waarin alle personages grotendeels ronddolen, de soms onnavolgbare visuele symboliek – rode ballonnen, een regen aan papiersnippers, de heftige verbeelding van bomaanslagen. Het decor (Thomas Ruppert) is behangen met wit kreukelig papier dat gaandeweg de voorstelling door de acteurs wordt beschilderd met Arabische teksten en joodse kandelaars. Maartje Teussink en Amber Docters van Leeuwen componeerden de muziek, die live gespeeld wordt.

Vroeger kon Zandwijk nog wel eens doorslaan met haar streven de schoonheid van het imperfecte te tonen. Hier is alles strak georkestreerd, met dank aan haar spelers, die zich volledig in dit emotionele universum thuis lijken te voelen. Ze mogen dan ook op volle kracht spelen – hard, onderling meedogenloos, met momenten van verstilling daartussen.

Laconieke Gijs Scholten van Aschat

Eitans ouders worden gespeeld door Steven van Watermeulen en Marieke Heebink. Heebink is de moeder die van binnen is versteend, Van Watermeulen de vader die doorslaat in zijn haat. Hij speelt hem op de rand van waanzin, maar uiteindelijk overtuigend. Chris Nietvelt is de Joodse grootmoeder die ondanks een familiegeschiedenis van gaskamers en verbanning tot berusting is gekomen. Met haar intelligente acteren en stoïcijnse aanpak brengt zij wat licht in de zwaarte van de voorstelling. Dat geldt ook voor de bijna laconieke grootvader, gespeeld door Gijs Scholten van Aschat. Jesse Mensah en Nastaran Razawi Khorasanihun spelen plechtstatiger, met name in hun soms lange monologen, die vooral gaan over de vraag in hoeverre leed overdraagbaar is.

Aan het eind laat Zandwijk opnieuw vogels vliegen, steeds meer, steeds feller – de hemel kleurt zwart door zwermen vogels. Wat vrijheid zou moeten zijn, wordt dreiging. Hiermee zet de regisseur een stevig uitroepteken achter haar voorstelling.

Van Shakespeare tot zwervers: de stukken van Zandwijk Alize Zandwijk (1961) begon haar carrière in de jaren tachtig bij de juniorengroep van Toneelgroep Amsterdam. Van 1998 tot 2016 werkte ze als regisseur en artistiek leider bij het Ro Theater in Rotterdam, eerst samen met Guy Cassiers. Ze maakte naam met brutale, rauwe bewerkingen van klassiekers van Shakespeare, Tsjechov en Gorki, en introduceerde het werk van Dea Loher en Wajdi Mouawad in Nederland. Maar ze maakte ook voorstellingen over gewone mensen in een grote stad. Daklozen, zwervers, verschoppelingen – in haar theater ontfermde ze zich over hen. In 2016 vertrok ze naar Duitsland om huisregisseur te worden van Theater Bremen. Daar regisseerde ze vorig jaar al Mouawads Vögel en dit seizoen Das achte Leben (für Brilka), naar het gelijknamige boek van Nino Haratischwili.