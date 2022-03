Met gids en schrijver Alec van der Horst door Parijs: ‘De geschiedenis van de stad laat zien hoe dingen uit de hand kunnen lopen’

Beeld Leonie Bos

Filosoof, gids en sinds kort ook schrijver Alec van der Horst beent door de Parijse wijk Montmartre, waar hij woont, en gebaart om zich heen als een grootgrondbezitter die zijn landerijen toont. Kijk, hier: het huis dat Adolf Loos in 1926 ontwierp voor dada-oprichter Tristan Tzara. Loop even mee naar rechts: de doodlopende Villa Léandre, een straatje zo on-Parijs als maar mogelijk is en dat je eerder in Londen zou verwachten; de voordeur van nummer 10 ziet er precies zo uit als ambtswoning van de Britse premier. Let op de namen bij dit chique appartementencomplex. Hier wonen beroemde mensen, zó beroemd dat ze naast hun deurbel in plaats van hun echte namen de namen van reeds lang overleden schilders hebben gezet: Manet, Renoir, Valadon. ‘En heb je Au Marché de la Butte al gezien, het kruidenierswinkeltje uit de film Le fabuleux destin d’Amélie Poulin? Nee? Kom mee, we zijn er nu toch vlakbij.’

Ook fraai: het standbeeld van Saint-Denis aan de Square Suzanne Buisson. Denis (eigenlijk Dionysius) was een Griekse christen die de Fransen in de 3de eeuw na Christus tot het nieuwe geloof probeerde te bekeren. In het jaar 250 werd hem het hoofd afgeslagen door een Romeinse bruut die het niet zo op christenen had. Maar Denis gaf geen krimp. Terwijl zijn hoofd de heuvel afrolde, wandelde hij er kalmpjes achteraan. Hij raapte het op en liep ermee naar een fontein, waar hij het schoonspoelde. Bij die fontein staat nu het beeld van Denis, inmiddels beschermheilige van Frankrijk, die zijn hoofd als een trofee voor de borst klemt en aan wie Montmartre haar naam dankt: berg van de martelaar.

Alec van der Horst kijkt een beetje treurig: ‘Dit is echt een historische plek, maar de Nederlandse toeristen lopen eraan voorbij. Ze gaan liever naar dat borstbeeld van Dalida iets verderop, want dat kennen ze van Chansons.’ Zelf heeft hij het tv-programma van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps nog niet gezien. ‘Ik heb er een beetje gemengde gevoelens bij. Het is natuurlijk leuk dat daardoor meer Nederlanders naar Parijs komen, maar het gelijknamige boek kwam precies tegelijk uit met het mijne. Waardoor ik het qua media-aandacht wel kon schudden. ‘Grappig, een boek over Parijs’, zeiden redacteuren, ‘maar we hebben nét aandacht besteed aan Chansons dus we laten het even zitten.’’ Met als gevolg dat Chansons al maanden een bestseller is en Stad van ideeën – Een biografie van Parijs van Alec van der Horst niet.

Dat is jammer, want in het golfje boeken dat recentelijk over Parijs en Frankrijk is verschenen, valt Stad van ideeën op door zijn originaliteit en diepgang. ‘Ik wilde dat je het boek op meerdere niveaus kunt lezen. Dat het niet oppervlakkig was maar ook niet te moeilijk. Het is niet erg als niet iedereen alles snapt.’

Een verdwaalde gids

Alec van der Horst wilde altijd schrijver worden, alleen kwam het er nooit van. Zijn brood verdient hij als gids; hij leidt toeristen rond door de musea en straten van Parijs. Toen de stad twee jaar geleden door corona op slot ging en zijn werk stil kwam te liggen, raapte hij zijn moed bij elkaar en vertrok hij dagelijks naar de Salle Labrouste in de Rue de Richelieu, de mooie 19de-eeuwse studiezaal van de Bibliothèque nationale, om er eindelijk het boek te schrijven dat hij al jaren in zijn hoofd had. Het slothoofdstuk leverde hij in op de dag dat hij 50 werd: ‘Ik ben een late debutant.’

Maar hoewel Van der Horst dus gids is, is Stad van ideeën dat niet. Veel meer dan over straten, pleinen en gebouwen gaat het over de geschiedenis van de westerse filosofie, met Parijs als vertrekpunt. In zijn boek kon Van der Horst zijn filosofische kennis combineren met alles wat hij in de afgelopen decennia over de stad heeft geleerd. ‘Ik weet inmiddels wel wat mensen leuk vinden en wat niet, ik heb natuurlijk al die jaren als een soort stand-upcomedian mijn materiaal kunnen uittesten. En in feite is een filosoof óók een soort gids. Een verdwaalde gids. Socrates was een door-de-straat-loper, net als ik.’

Geen andere plek ter wereld is zó verknoopt met de opeenvolging van ideeën als Parijs, vindt Van der Horst. ‘In de oudheid was Athene het centrum van het westerse denken en in de 19de eeuw gold dat voor bepaalde Duitse steden, maar in Parijs vind je de weerslag van het westerse denken van de afgelopen drieduizend jaar. De stad was in de Middeleeuwen, tijdens de Verlichting én net na de Tweede Wereldoorlog het intellectuele centrum van het Westen.’ Inmiddels is Frankrijk op filosofisch gebied niet meer leidend, geeft hij toe. ‘Maar nog steeds is dit een land waar ideeën ertoe doen, waar mensen debatten voeren en proberen de wereld te begrijpen.’

Hoewel hij zich in Parijs nog altijd een buitenstaander voelt, wil hij er nooit meer weg. ‘Dat anonieme vind ik juist fijn en verder is het natuurlijk een prachtige stad, ik denk dat weinig steden ter wereld zo mooi zijn als Parijs, zo divers ook: Montmartre is totaal anders dan Saint-Germain-des-Prés. Het is hier ook nog een soort oudere wereld, een beetje rommelig, veel kleine winkeltjes, volle straatjes. Ik heb een hekel aan dat angstaanjagende Nederlandse pragmatisme.’

Toevalstreffer

Hij belandde in 1998 min of meer bij toeval in de stad. ‘Ik was bijna klaar met mijn studie filosofie toen mijn relatie stukging. Daar was ik kapot van. Het was bovendien haar huis, dus niet alleen had ik geen vriendin meer, ik was ook dakloos. Ik kwam een beetje in een zelfdestructieve periode terecht en toen mijn beste vriend óók zonder relatie en huis kwam te zitten, zei ik: we moeten weg uit Amsterdam. We hadden een advertentie gezien om druiven te plukken in Châteauneuf-du-Pape, dat leek ons wel wat, dus hebben we van ons laatste geld een tent en twee slaapzakken gekocht en zijn we vertrokken. In Châteauneuf-du-Pape leerden we een Iers meisje kennen dat na vijf weken druiven plukken naar Parijs ging. Mijn vriend en ik brachten haar naar het station. En terwijl we met haar op de trein stonden te wachten, keken we elkaar aan en zeiden we: waarom gaan wij eigenlijk niet mee?

‘Sindsdien leef ik hier. Eerst in heel goedkope hotelkamers die ik deelde met vrienden en ook veel kakkerlakken, nu in een appartementje van 12 vierkante meter. Ik heb het gewoon heel slecht gedaan, in mijn leven. Ik heb eerst in callcenters gewerkt – het verschrikkelijkste werk dat er bestaat, maar je leert er wel goed Frans van want iedereen scheldt je uit – en ben in 2004 de gidsopleiding gaan doen. Nu ben ik al jaren guide-conférencier. De regels zijn hier heel streng, zonder geldige kaart heb je geen droit de parole en mag je niet als gids in het Louvre en de andere grote musea werken.’

Een tijd van verwarring

Parijs was in alle periodes van de geschiedenis fascinerend, vindt Van der Horst, maar de 19de eeuw is zijn favoriet. ‘Parijs is dan niet alleen de filosofische maar ook politieke hoofdstad van de wereld, met die drie revoluties van 1830, 1848 en 1871. Het was een tijd van verwarring, met grote technologische veranderingen en met enorme onduidelijkheid over de toekomst. Die verwarring is er nu ook, of het nu gaat om de ecologische crisis of over kwesties als identiteit. We leven in een razend interessante tijd waarin steeds meer mensen zich afvragen of de democratische instituties nog wel geschikt zijn om de grote problemen op te lossen. Mijn tweede boek zal over de grote Franse schrijvers van de 19de eeuw gaan, en over alle ideeën die toen ontstonden en waarmee we nog steeds in het reine proberen te komen.’

Sommige passages krijgen door de oorlog in Oekraïne een extra wrange lading, zoals het hoofdstuk Utopieën en nachtmerries, waarin Van der Horst de gruwelijke naweeën van de Franse Revolutie van 1789 beschrijft, de periode van de Grande terreur waarin mensen zonder bewijs voor enige strafbare daad naar de guillotine gestuurd konden worden. Wie beeft, is schuldig, vond Robespierre, de Poetin van destijds; en dus stroomden de straten van Parijs vol met het bloed van de onthoofde lijken die in overvolle karren vanaf het huidige Place de la Concorde – waar de guillotine stond – naar het massagraf naast de Madeleine werden vervoerd.

Vervolgens introduceert Van der Horst Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), de grote Duitse denker die 18 was toen de Franse Revolutie uitbrak en in 1827 Parijs bezoekt. Robespierre is dan al een paar decennia dood – uiteindelijk zou hij zelf ook in zo’n bloederige kar eindigen – en zijn megalomane opvolger Napoleon ligt al een tijdje veilig onder de groene zoden van Sint-Helena. Frankrijk is weer bijna een normaal land en Hegel loopt ‘als een ijverige toerist’ alle monumenten en andere beroemde plekken in Parijs af: het Louvre, de Notre-Dame, het Palais-Royal. Hij beschouwt Parijs als ‘de hoofdstad van de beschaafde wereld’, schrijft Van der Horst, en heeft ‘het gevoel een blik te werpen in de toekomst van het Westen’.

Jawel: bijna was de stad kapotgegaan aan haar heerszuchtige en onredelijke heersers, maar al met al was ze er beter uit gekomen, vond Hegel, wat maar weer bewees dat de geschiedenis zich voltrekt als één grote slingerbeweging – door Hegel dialectiek genoemd – van gebeurtenissen die haar uiteindelijk altijd vooruithelpen. Napoleon was een verwoestende massamoordenaar geweest, maar hij had óók de laatste restanten van de feodaliteit uit de weg geruimd, waardoor de Europese landen zich konden ontwikkelen tot moderne burgermaatschappijen en rechtsstaten.

Of hij het met Hegel eens is? Van der Horst: ‘Hm. Ik ben een pessimist. Wel een enthousiaste pessimist, maar toch. Je zou mijn boek een beetje kunnen lezen als een reactie op dat veel te optimistische boek van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen. Ik denk dat de geschiedenis van Parijs vooral laat zien hoe snel het uit de hand kan lopen als mensen te fanatiek worden en gevaarlijke ideeën verspreiden. In deze stad zijn prachtige, maar ook verschrikkelijke dingen gebeurd. En die wreedheid is niet alleen iets van het verleden. Die kan heel snel terugkomen.’

Beeld Ten Have

Alec van der Horst: Stad van ideeën – Een biografie van Parijs. Ten Have; 392 pagina’s; € 29,99.