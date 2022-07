Met fraaie dictie memoreert Willem de Bruin in detail vernederende herinneringen ★★★★☆

‘Spuug van God’ door Willem de Bruin & Likeminds. Beeld Bas de Brouwer

‘De stad slaapt nog wanneer ik de auto start.’ Dat sfeerzinnetje uit de muzikale monoloog van rapper Willem de Bruin klopt als een bus. Amsterdam slaapt nooit, maar oogt verstild om half 5 ’s ochtends, wanneer we op het Museumplein kijken en luisteren naar de autobiografische solo van deze ervaren muzikant, bekend van het voormalige rapduo The Opposites. Nu debuteert hij als theatermaker. In de strakke, ritmische regie van Eva Line de Boer draait De Bruin rondjes in een driehoekige vitrine (ontwerp: Theun Mosk). In het begin ontwaren we contouren, De Bruin lijkt haast een hologram. Langzaam schitteren zijn ringen steeds vaker in het mengsel van ochtendzon en tl-licht en vlamt zijn roze maatpak gestaag op.

Met restjes nacht verdwijnen ook flarden nevel in zijn hoofd en krijgen wij en hij zicht op zijn versplinterde zelfbeeld, mede ontstaan door onverwacht opvlammend, alledaags racisme tijdens zijn jeugd in Noordeinde, een wit dorpje ten noorden van Alkmaar. Als zoon van een zwarte, Curaçaose vader (‘Een jongen van de zon’) en een witte, Nederlandse moeder (‘Met haar Hollandse Papiamentu’) voelt hij zich een bruine vlek op een wit shirt, een skupi di dios, wat letterlijk ‘spuug van God’ en figuurlijk ‘moedervlek’ betekent. Naar dit Papiaments gezegde heeft hij zijn voorstelling Spuug van God vernoemd. Voelde hij zichzelf al ‘slaaf en slavendrijver ineen’, wreven anderen nog eens in die vlek. Hij leerde zichzelf bekijken door andermans ogen, met zelfhaat als gevolg.

‘Spuug van God’ door Willem de Bruin & Likeminds. Beeld Bas de Brouwer

Met fraaie dictie memoreert De Bruin in detail vernederende herinneringen. Soms wat sonoor – de rapper is geen acteur en zijn toneeltekst verschiet minder van kleur dan de rapfragmenten. Maar het blijft intrigeren hoe zijn wazige zelfbeeld hem de diepte insleurt; zo erg, dat het vroege autotochtje bijna bij een afgrond eindigt. Maar de zon meldt zich wanneer De Bruin een donkere wereld bedenkt waarin mensen hem zien via zijn stem, niet via zijn huid. ‘Een kameleon verandert van kleur, maar is nog steeds een kameleon. Willem komt ook in verschillende kleuren. Maar wie Willem is weet niemand. Zelfs Willem niet.’