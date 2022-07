Met ferme streken schetst Dipo Faloyin zijn verfrissende kijk op Afrika ★★★★☆

Dipo Faloyin Beeld Amandine Rorison-Powell

In Afrika is geen land van Dipo Faloyin staat weinig nieuws, maar hij schrijft met zo veel flair en humor dat alles weer fris lijkt. Westerse journalisten schetsen een eenzijdig en idioot beeld van Afrika, betoogt Faloyin: prachtige landschappen, fantastische dieren en onbegrijpelijke mensen, die maar arm blijven en steeds weer slachtoffer worden van burgeroorlogen. Altijd die generaliseringen over ‘een continent met 54 landen, meer dan tweeduizend talen en 1,4 miljard inwoners’.

Zulke kritiek op de westerse media bestaat zeker al een halve eeuw. En Faloyins boektitel is een knipoog naar ‘Africa is a country’, de sarcastische naam van een site en twitteraccount, ruim tien jaar geleden begonnen door Afrikaanse journalisten. De succesvolle Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichie (Americanah) vertelde in 2009 al in een Ted-lezing hoe ze bij aankomst in de VS werd verrast door rare vooroordelen (dat ze zo goed Engels sprak) en medelijden. Vreemd voor een jonge stadse vrouw uit een gegoede familie in een land waar Engels een officiële taal is.

De Keniaanse journalist en schrijver Binyavanga Wainaina (1971-2019) publiceerde reeds in 2006 zijn hilarische essay How to Write About Africa, met tips om zo veel mogelijk stereotypen te gebruiken. Nog altijd treffend volgens Faloyin en zeer geliefd op het continent en in de diaspora (Afrikaanse migranten in de VS en Europa). Als eerbetoon schreef hij een hoofdstuk met clichétips voor filmers in Hollywood die iets met Afrika willen doen. Op welk moment een olifant in beeld moet komen, bijvoorbeeld.

Er valt wel veel af te dingen op de visie van Wainaina en Faloyin. Ze scheren de hele westerse pers over één kam. Bij een flink deel van de kwaliteitskranten in het Westen heeft (zelf)kritiek door de jaren heen geleid tot artikelen die veel meer recht doen aan de pluriformiteit van de volkeren in Afrika, hun problemen en initiatieven. Dat geldt ook voor sommige televisiereportages. Afrikaanse journalisten krijgen hun werk steeds vaker gepubliceerd in westerse media en worden gehoord. Zoals, inderdaad, Wainaina en Faloyin.

Geen genuanceerde analyse

Maar Afrika is geen land is niet bedoeld als een genuanceerde analyse van de westerse berichtgeving in al haar verschijningsvormen. Faloyin vertolkt een breed gedragen verontwaardiging onder Afrikanen, zeker onder migranten in Europa en de VS. Hij is zelf Nigeriaan, woont sinds zijn 10de in Londen en is redacteur en verslaggever van Vice.

Met ferme streken schetst hij vanuit Afrikaans perspectief de conferentie van Berlijn in 1884, waar de Europese koloniale machten Afrika verdeelden. Zonder enig idee van het continent en de bevolking daar trokken ze grenzen, vaak dwars door woongebieden van volkeren en taalgroepen. Hij beschrijft het als een absurdistisch schouwspel dat doorwerkt tot in het heden, omdat de Afrikaanse naties bij hun onafhankelijkheid rond 1960 besloten de rare grenzen maar zo te laten om disputen en oorlogen te vermijden.

Ook de westerse geschiedenis van filantropie en ontwikkelingshulp geeft Faloyin een fikse wasbeurt. Leugenachtig, te vaak schadelijk en altijd paternalistisch vanuit ‘het witte redderscomplex’ (een begrip van de Nigeriaanse schrijver Teju Cole). De ene na de andere hulpactie sabelt Faloyin neer met het wapen van de ironie, waarbij vooral Bob Geldof en zijn Do They Know It’s Christmas het moeten ontgelden.

Minder sterk is zijn poging het beeld van de ‘falende politieke leiders in Afrika’ te nuanceren. Dat is een begrip dat westerse journalisten en ‘ontwikkelingsdeskundigen’ gebruiken als ze gebeurtenissen niet begrijpen, maar in werkelijkheid liggen de zaken veel ingewikkelder, volgens Faloyin. Dat lijkt aannemelijk, maar hij gaat nogal kort door de bocht in zijn korte weergaven van zeven dictaturen.

De diefstal van cultureel erfgoed van allerlei volkeren in Afrika, begonnen in de 19de eeuw, ziet Faloyin als een van de belangrijkste kwesties. Zo werd de ziel uit al die culturen op het continent gesneden en het zelfrespect werd aangetast omdat 90 procent van het erfgoed zich buiten het continent bevindt, schrijft Faloyin. Westerse musea pronken ermee. De afgelopen jaren doen ze boete na heftige discussies – Frankrijk beloofde zelfs teruggave – maar in de praktijk valt het tot nu toe bitter tegen. Faloyin beschrijft haarfijn hoe musea en overheden teruggave met drogredenen eindeloos vertragen.

De beste jollofrijst

Meesterlijk is ook zijn relaas over een kwestie die miljoenen West-Afrikanen kan opwinden: waar wordt de echte, de beste jollofrijst bereid? Faloyin is niet onpartijdig, waarschuwt hij in een woord vooraf. Maar daar gaat het niet om: zijn tekst laat zien hoe het toegaat bij de inwoners van verschillende landen in Afrika, zoals je het in de internationale media niet snel zult vinden, volgens Faloyin.

Zo komen we bij de slotvraag: als Afrika geen land is, wat is het dan wel? Toch niet gewoon een verzameling van 54 losse landen, koloniale bouwsels ook nog. Er moet toch een manier zijn om over Afrika als geheel te schrijven zonder in beledigende generalisaties en stereotypen te vervallen? In zijn laatste hoofdstuk komt Faloyin op de proppen met een oud ideaal: het Pan-Afrikanisme. De leiders van het eerste uur hadden een visioen van een verenigd Afrika. Hij ziet een herleving van dit ideaal in allerlei burgeracties en in zijn favoriete Marvel-film Black Panther, die speelt in het verzonnen Afrikaanse land Wakanda. Heeft Faloyin gelijk, dan zou dit een inspiratie kunnen zijn voor als Afrika toch een land wordt.

Dipo Faloyin: Afrika is geen land. Uit het Engels vertaald door Annemie de Vries. De Bezige Bij; 400 pagina’s; € 26,99.