Met even vrolijke als nutteloze Gids is podcastmaker ‘Man met microfoon’ opnieuw pionier

Man met de microfoon - gids

Met een nieuw initiatief is Bajema zijn tijd opnieuw vooruit, mogelijk. Van Man met microfoon is voor donateurs een tijdschrift gemaakt, de Man met de microfoon Gids. ‘Dit allemaal vanuit het idee: de kleinste omroep van Nederland moet óók een gids hebben!’, laat Bajema weten.

Geen speld tussen te krijgen, helemaal niet omdat de gevarieerde gids een nuttige aanvulling is op de podcast. Om te beginnen: een rubriek ‘Zoek de 7 verschillen’ is altijd een aanbeveling. Op de twee foto’s staat Bajema met gekruiste armen voor zijn oranje Man met de microfoon-bus.

Van het eerste nummer van de gids is maar meteen een ‘vakantienummer’ gemaakt. De bladformule is dat er geen bladformule is. Het tijdschrift begeeft zich, aldus de maker, in het schemergebied tussen Linda, Quest, Donald Duck Vakantieboek, Historisch Nieuwsblad, Allerhande, alles van Denksport én de Burda.

Dat mag zo zijn, maar zet De Poezenkrant en Furore, twee bladen van vormgever Piet Schreuders, er ook maar bij. Schreuders nam de vormgeving van de Man met de microfoon Gids voor zijn rekening. Je ziet het meteen.

De gids gaat verder waar de podcast ophield. Bajema brengt oude afleveringen onder de aandacht door fragmenten te delen en presenteert een ‘uitzendschema’ van Man met de microfoon.

Veel informatie in de gids is totaal zinloos, maar toch goed om kennis van te nemen. De rode draad in deze vrolijke bedoening zijn de Kanarie-boekjes, een reeks zelfhulpboekjes die vanaf de jaren dertig verschenen. Bajema raakte er door gefascineerd en dat is niet zo vreemd, met titels als Zo wordt roken een genot, Gestroomlijnd leven voor de jongen in de rijpingjaren en Vrienden maken.

In de gids worden alle 261 titels van de Kanarie-boekjes opgesomd. Bajema licht het doopceel van een van de schrijvers, Pierre Mounier, en laat zijn eigen moeder een recept kiezen uit het Kanarie-boekje Smakelijke schotels - 53 rauwkostgerechten. Ze kiest voor huzarensalade en krijgt van haar zoon een verbod om er een appeltje in te gooien. Daar krijgt hij spijt van: ‘Als we het feestmaal eenmaal proeven, ben ik de enige die ronduit negatief is’.

De eerste Man met de microfoon Gids is bijna uitverkocht. Na de vakantie verschijnt het vakantienummer in een goedkopere ‘volkseditie’. Ook dat is een goed idee.