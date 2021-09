Met elf nominaties is De veroordeling de grootste kanshebber bij de Gouden Kalveren

Fedja van Huêt als Bas Haan in De veroordeling.

Met in totaal elf nominaties is De veroordeling een van de grote favorieten bij het Gouden Kalveren-gala, dat vrijdag 1 oktober plaatsvindt in de Utrechtse Schouwburg, op de slotavond van het Nederlands Film Festival. De film van Sander Burger over de Deventer moordzaak, verteld vanuit het perspectief van Netwerk-journalist Bas Haan, dingt onder meer mee in de categorieën beste film, beste regie, beste scenario en beste camera. Ook is praktisch de hele hoofdcast van het drama genomineerd: Fedja van Huêt (als Haan) voor beste hoofdrol en Yorick van Wageningen, Lies Visschedijk en Mark Kraan voor beste bijrol, als de klusjesman, diens vrouw en de veroordeelde Ernest Louwes.

De Slag om de Schelde van Matthijs van Heijningen jr. kreeg acht nominaties van de stemmers van de Dutch Academy For Film (DAFF), onder meer voor beste film, regie, scenario, camera en montage. Geen van de acteurs uit het Zeeuwse oorlogsspektakel maakt kans op een beeldje.

Ook die andere historische film, De Oost, werd meermaals genomineerd: Jim Taihuttu’s drama over de koloniale oorlog in Nederlands-Indië kreeg vijf nominaties, onder meer voor beste film, muziek en beste hoofd- en bijrol, van acteurs Martijn Lakemeier en Jim Deddes.

Zes nominaties gingen naar Kom hier dat ik u kus, Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevordens verfilming van de roman van Griet Op de Beeck, die vorig jaar al in première ging op het Nederlandse festival. Ze maken onder meer kans op beste film, regie en montage. Ook is de Vlaamse hoofdrolspeler Wine Dierickx genomineerd.

Mijn vader is een vliegtuig van Antoinette Beumer, de openingsfilm van het huidige festival, maakt kans op drie kalveren. Het drama van is genomineerd voor beste film, muziek en hoofdrol (Elise Schaap).

De nominaties voor de nieuwe en samengevoegde, want voortaan genderneutrale acteer-Kalveren werden gekozen door de stemmers van de acteurssectie van de DAFF, plus de stemgerechtigde eerdere Kalf-winnende acteurs. En die verdeelden alles keurig: van de tien genomineerde acteurs zijn er vijf vrouw en vijf man. Ook Romana Vrede (voor I Don’t Wanna Dance) en Elsie de Brauw (Drijfzand) zijn genomineerd voor de beste hoofdrol.

Bij de voorronde telt het oordeel van de eigen vakgroep. Bij de uitreiking van vrijdag mogen de DAFF-leden en stemgerechtigde oud-winnaars uit alle vakgroepen stemmen op het totaal aan genomineerde personen en titels.

In de categorie beste documentaire zijn genomineerd: Dierbaren (Saskia Gubbels), Here We Move Here We Groove (Sergej Kreso), Shadow Game (Els van Driel, Eefje Blankevoort), Silence of the Tides (Pieter-Rim de Kroon) en White Cube (Renzo Martens).

In de televisie-categorieën, door een jury bepaald, gaan Commando’s, Kamp Koekieloekie en Mocro Maffia op voor beste dramaserie. Hier doen de mannelijke acteurs het iets beter in de eerste genderneutrale opzet. Robert de Hoog (Mocro Maffia), Werner Kolf (Commando’s) en Loes Schnepper (De edelfigurant) zijn genomineerd voor beste hoofdrol in een dramaserie, Michel Sluysmans (The Spectacular), Roeland Fernhout (Commando’s) en Saskia Temmink (BuZa) voor de bijrol.

Tijdens het eindgala wordt ook het Kalf voor de beste publieksfilm uitgereikt, waarvoor kijkers kunnen kiezen uit de drie best bezochte films van het afgelopen jaar: Bon Bini: Judeska in da house, De Slag om de Schelde en Luizenmoeder – De film.