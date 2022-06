Met eindeloze herhalingen maakt Endless Boogie de kern van de rock-’n-roll even zichtbaar ★★★★☆

Geen bandnaam die zo goed de lading dekt als Endless Boogie. Eindeloze rockjams op gitaar, dat is wat je hoort als je een album van het New Yorkse kwartet op zet of, nog beter, de band live ziet spelen. Rock-’n-roll is voor Endless Boogie ergens begin jaren zeventig opgehouden, toen Iggy Pop met zijn Stooges tot de diepste krochten ervan was doorgedrongen. Zanger en gitarist Paul Major oogt met zijn lange haren niet alleen als het broertje van Armand, de wereld lijkt ook voor hem een jaar of vijftig geleden te zijn stilgezet.

Toen de band, woensdagavond in de bovenzaal van Paradiso, na een dik half uur met Vibe Killer pas twee nummers ver was, moest sologitarist Jesper Eklow even zijn gitaar behandelen. Een gelegenheid die Major te baat nam om even te informeren bij het publiek naar Q65 en andere nederbeatbands. En of we niet wisten dat in de VS het tweede album van Shocking Blue erg hip was. En nee, geen Send Me a Postcard vanavond.

Dat hadden we ook niet verwacht, maar het publiek is na die ongeplande pauze extra in de stemming voor een stevig Back in ’74. Major gromt en bromt. Soms hoor je er Captain Beefheart in zijn acidjaren in terug, dan weer ZZ Top op hun allerbluesiest. Maar Endless Boogie zuigt je langzaam weg van alle referenties. De ritmesectie dendert meedogenloos door, nummers van een kwartier of meer brengen je in trans. De gitaarsolo’s van Eklow vervlechten zich steeds steviger met de enkele akkoorden van Major, en je wilt eigenlijk dat het nooit meer ophoudt. De kern van de rock-’n-roll wordt door Endless Boogie met hun eindeloze herhalingen even zichtbaar.