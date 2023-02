Met een verzamelaar naar kunstbeurs Art Rotterdam: ‘Het is een avontuur en een verslaving.’

Jaap Sleper (blauwe trui) kijkt met galeriehouder Nieck de Bruijn van Upstream Gallery naar een werk van Rafaël Rozendaal op de kunstbeurs Art Rotterdam. Beeld Pauline Niks

Tja, wanneer besluit een kunstverzamelaar een schilderij, foto of sculptuur te kopen? Jaap Sleper (50) heeft geen keus. ‘Het is het syndroom van Stendhal!’, zegt hij, de handen ten hemel heffend. ‘Je ontdekt iets in een galerie of op een beurs, je wordt erdoor overvallen, je hart gaat sneller kloppen, je raakt in een staat van trance. Ik maak mezelf wijs dat ik nog ergens plek aan de muur heb en dan koop ik het. En je gunt het zo’n galeriehouder of kunstenaar natuurlijk, die hebben het vaak moeilijk zat.’

De fanatieke verzamelaar maakt woensdag al vroeg een rondje op de vip-preview van Art Rotterdam, de beurs voor hedendaagse kunst in de Van Nellefabriek. Ruim honderd galeries verkopen er werk van jonge en gevestigde kunstenaars. Bij de stand van Upstream Gallery valt Slepers oog op een print met abstracte patronen van Harm van den Dorpel. ‘Ik zie een soort computeronderdelen, zoals floppy’s.’

‘Ja, daar heeft het wel iets van weg’, zegt galeriehouder Nieck de Bruijn. ‘Het is een werk uit de serie Mutant Garden. Harm heeft het gemaakt met software die zelf de beste tekeningen uitzoekt. Het is extreem gedetailleerd.’

Eigen galerie

Jaap Sleper is al overtuigd, de koop wordt beklonken met een handdruk. Eigenlijk, bekent Sleper even later, wist hij het nooit zo met het werk van Van den Dorpel. ‘Ik ben misschien iets te conservatief voor digitale kunst. Maar hij is ook een van de grondleggers van de NFT-kunst, ik moet natuurlijk wel mee.’

Verzamelaar Jaap Sleper kijkt op Art Rotterdam naar werk van Harm van den Dorpel. Hij kocht het werk rechtsboven. Beeld Pauline Niks

Een week voor Art Rotterdam geeft Sleper een ‘grand tour’ door zijn huis. ‘Ik ga je een rare vraag stellen. Loop je even mee naar de wc?’ Misschien is dit wel het toilet met de meeste kunstwerken van Nederland: een pentekening van Alfons Mucha, een litho van Egon Schiele (‘gekocht op de Tefaf’) en een tekening van Charlotte Schleiffert. ‘En dit is van, hoe heet ze ook weer... Romy, uh... Zoek ik straks op. Gekocht op Art Brussels.’

In de hal wijst hij op een aquarel van Willy Sluiter, een boerderijtje in de sneeuw. ‘Als ik zoiets zie, ben ik natuurlijk verloren.’ Sleper woont met zijn gezin in een verbouwde boerderij aan de rand van Utrecht. Daar staat ook een fraaie collectie Nederlands keramiek uit 1880-1920. De decoratieve vazen matchen verrassend goed met de eigentijdse kunst. Door de grote ramen zijn twee beelden te zien van Joep van Lieshout en Tom Claassen.

Als twintiger, na zijn Heao-opleiding, begon Sleper een schildersbedrijf. Hij had tijdens zijn studie een bijbaantje bij twee schilders – geen kunstschilders, voor alle duidelijkheid. ‘Ik zei tegen onze overbuurvrouw dat haar houtwerk een verfje kon gebruiken, en zo had ik mijn eerste opdracht. Toen ik afstudeerde, had ik al voor vier maanden werk.’ Zijn eenmanszaak groeide uit tot een schilders- en aannemersbedrijf met 35 man in de buitendienst. Daarnaast begon hij vastgoed te kopen en op te knappen, vaak monumentale panden. In 2007 begon hij uit enthousiasme voor de kunst zelf een galerie in Utrecht.

‘Dat gebeurde spontaan. Ik kocht een aquarel uit de jaren dertig. Het was veel te goedkoop, dus ik vroeg aan de antiquair hoe dat kon. Hij ging stoppen met zijn zaak, de ruimte kwam te huur en de antiquair hoopte dat er geen broodjeszaak in zou komen. Ik zei: kunnen we na 5 uur vanmiddag praten? Zo is het begonnen.’

Andermans veren

Zijn galerie verhuisde al snel naar een grotere locatie en Sleper huurde zelfs enige tijd een grote kunstruimte in Leipzig. Het avontuur eindigde tien jaar geleden in mineur. ‘Het was crisis in de kunst, de bouw én het vastgoed. Een gigantische schilderklus viel op het laatste moment weg, dus ik moest eieren voor mijn geld kiezen.’

Het aannemersbedrijf krabbelde weer op, hij verkocht het in 2019. Nu resteren het vastgoed en toch weer de kunst. De hooischuur bij zijn huis verbouwde hij tot kunstruimte, Heejsteck# geheten, waar hij met kunstenaars exposities organiseert. Met Heejsteck# staat hij zelf met een stand op Art Rotterdam. ‘Ik verklaar mezelf wel eens voor gek. Moet ik wéér zo nodig iets nieuws verzinnen?’

Maar hoe werd hij eigenlijk verzamelaar? Daarvoor moeten we naar de slaapkamer, naar de kopergravure Apollo doodt de draak van beeldhouwer, schilder en graficus J.B. Sleper (1919-2000). ‘Dat was mijn opa. Hij won met deze gravure in 1948 de Prix de Rome. Hij ontwierp in 1949 ook het briefje van 25 gulden. Als kind kwam ik vaak in zijn atelier. Daar is het voor mij begonnen.’

‘Kunst verzamelen is pronken met andermans veren’, zo verklaart hij zijn passie. ‘Je wil laten zien dat je een goede smaak hebt, dat je er kijk op hebt. Het is natuurlijk ook ijdelheid, een beetje naïef, maar het verrijkt je leven. Laatst zei iemand: ik verzamel diepgang. Ik zie het eerder als een avontuur en een verslaving.’

Het werk van Tjebbe Beekman dat Jaap Sleper tijdens Art Rotterdam heeft gekocht bij Grimm Gallery. Beeld Pauline Niks

En dus blijft het op Art Rotterdam niet bij één aankoop. Bij Galerie Ron Mandos koopt hij een werk van Hadassah Emmerich, bij Grimm Gallery een schilderij van Tjebbe Beekman (‘ik had er nooit zo’n klik mee, maar ben het gaan volgen. Het gaat bij mij heel snel’).

Hoe hij zijn smaak en voorkeuren heeft ontwikkeld, dat vindt Jaap Sleper na bijna dertig jaar verzamelen nog altijd een lastige vraag. ‘Ik durf steeds meer af te gaan op mijn eigen gevoel, op mijn eigen intuïtie.’ Dat raadt hij iedere potentiële kunstkoper aan. ‘Als je denkt: ik wil het kopen, waag dan de stap. Wees niet te bang voor de centen en zie het vooral niet als een investering.’