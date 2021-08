Met een strak geproduceerde minipodcast trekken de makers van Onze grond je meteen het verhaal in ★★★★☆

Onze Grond, PS Theater. Beeld Ben van Duin

Hup, daar gaan we, met zijn allen de touringcar in. De voorstelling Onze grond van het Leidse gezelschap PS Theater begint met een expeditie. We krijgen een koptelefoon op en rijden Leiden uit. In een strak geproduceerde minipodcast word je effectief het verhaal ingetrokken.

De inwoners van het fictieve Akkerdorp krijgen een alarmerende brief van de gemeente. Pal naast hun dorp zal een gloednieuw distributiecentrum van 73.000 vierkante meter verrijzen. Boerderijen, eeuwenoud groen en landschap moeten plaatsmaken. De daaropvolgende inspraakavond loopt gierend uit de klauwen. Een ambitieuze wethouder probeert de gemoederen te bedaren met het woord ‘werkgelegenheid’. Maar een viertal actievoerder trekt ten strijde tegen de verandering. Ze bezetten het aangewezen stuk land en beginnen van daaruit radio te maken.

Buiten verdwijnt de stad uit het zicht en zie je weilanden, kronkelweggetjes en koeien. Ter hoogte van het dorp Zoeterwoude worden we bij een kaasboerderij gedropt. Door de koeienstallen heen, het land op. Daar zien we de actievoerders in levende lijve strijden tegen de wethouder, het grootkapitaal en uiteindelijk ook elkaar en zichzelf. Want de kluwen van idealen, (eigen)belangen en emoties wordt steeds groter. Van wie is de grond nu precies?

De koptelefoon blijft op. Een fijne soundtrack van Rian Evers en Ralf Gerritse versterkt het filmische gevoel van Onze grond, waardoor de forse lengte ervan niet eens zo opvalt. Het open einde is wel onbevredigend. Het geeft slecht zicht op de offers die deze mensen zullen moeten brengen voor hun grond. Ze lijken stil te staan. In tegenstelling tot de wereld om hen heen. In de stallen wordt tijdens de voorstelling een lammetje geboren.

Onze Grond, PS Theater. Beeld Ben van Duin

Onze grond Theater ★★★★☆ Door PS Theater, tekst Eva Maria de Wit en Pepijn Smit, regie Pepijn Smit, met Rian Gerritsen, Wil van der Meer, Tijs Huys en Julia Lammerts. 28/8, vertreklocatie: Theater Ins Blau, Leiden. T/m 19/9.