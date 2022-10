Met een stevige beet openen de acrobatische broers Bruyninckx het Festival Circolo in Tilburg

‘BitByBit’ door Collectif Malunés en MovedByMatter, met Simon (rechts) en Vincent Bruyninckx. Beeld Kalimba

Hij laat tandafdrukken op zijn broekriem zien. ‘Hiermee begon onze oefening in mondhangen. We dachten vier jaar geleden nog dat we door in dit leer te bijten elkaars gewicht konden dragen.’ Stop, zo verliezen jullie je tanden, waarschuwde een oude rot, een specialist in de klassieke circustechniek jaws of steel. Maar hoe die mondgreep wel moest, wilde hij niet verklappen.

‘Vergelijk het met goocheltrucs onder goochelaars. Die geven hun geheimen ook nooit prijs’, vertelt Vincent Bruyninckx (31), de jongste van de twee Vlaamse broers die donderdag 20 oktober in Tilburg het elfdaagse Festival Circolo openen met de internationale hit BitByBit, een beeldende tweestrijd over hun onafscheidelijke broederband, geproduceerd door Collectif Malunés en productiehuis MovedByMatter.

Eén ding wisten de broers Bruyninckx wel, toen ze aan hun onderzoek naar mondhangen en tandengrepen begonnen: ze waren niet uit op de krachtpatserij van spierbundels als de eenzaam gestorven John Massis uit Brugge, die met zijn gebit auto’s optilde, helikopters tegenhield en treinen voorttrok. ‘Dat vonden wij te veel machismo. Wij wilden deze oude circustechniek gebruiken om te achterhalen wat ons als broers verbindt, in bloedgroep, solidariteit en intimiteit.’

Als jochies van 7 en 8 vergaapten Vincent en Simon zich aan de Vlaamse familiegeneraties van Circus Ronaldo, dat als vaste standplaats een veldje had in hun dorp Muizen bij Mechelen. ‘Wij wilden per se voor ons communiefeest een eenwieler, geen fiets zoals andere jongens uit Muizen. Wij komen niet uit een circusfamilie. Onze moeder was secretaresse bij een transportbedrijf, onze vader transporteur en nachtwaker. Onze beide oudere broers doen ook iets anders. Maar papa maakte wel een spijkerbed voor ons toen wij zo’n fakir-act in de garage wilden doen. En mama reed ons drie keer per week naar een jeugdcircusschool in Leuven.’

Tot hun 18de was circus nog hobby. Toen werd het serieus, met toelating tot internationale circushogescholen in Brussel, Tilburg en Châlons-en-Champagne (Frankrijk). Vincent specialiseerde zich in het razendsnel rondcirkelen met een rad (Cyr wheel), de twee jaar oudere Simon in de bascule: balansacrobatiek op een wip. In 2009, nog tijdens zijn studie aan ACaPA (Academy of Circus and Performance Arts) in Tilburg, richtte Simon met Vincent en andere Vlamingen en Fransen het Collectif Malunés op, op zoek naar speelervaring op straat en podia. Een jaar later won het collectief de publieks- en juryprijs op een internationaal straattheaterfestival in Gent. Na zes jaar toeren gingen de broers ieder hun eigen weg, tot ze in 2018 besloten samen iets te maken. ‘We kregen zo’n zin elkaar weer eens goed te ontmoeten.’

Allerlei balansacrobatiek probeerden ze uit, met eenwielers, rolstoelen en draagmasten van 6 meter hoog om elkaar op schouders te dragen. Tot ze uitkwamen bij het hangen, trekken, leunen en overhellen met een koord aan een ijzeren mondgreep. ‘Nu zijn we letterlijk verbonden, als door een navelstreng.’

Natuurlijk weten ze van het zware ongeluk in Carré, bijna drie jaar geleden in Amsterdam, toen een Oezbeeks luchtacrobatiekduo uit de nok op de rand van de piste smakte, nadat bij de mannelijke helft van The Sky Angels een tand was afgebroken. Kristina Vorobeva hield er een dwarslaesie aan over; haar partner Roestem Osmanov kwam er met een hersenschudding van af. Hij hing 12 meter hoog met zijn tanden aan één lijn; zij cirkelde in volle vaart om zijn been, haar mond geklemd om een bitje.

‘Iedere circusact brengt risico’s mee. Bij ons zijn valse voorzettandjes afgebroken, die we nog hadden door valpartijen uit onze jeugd. Maar een tandarts controleert ons gebit ieder seizoen op barstjes. Ons speciaal gemaakte mondstuk van een lap leer, een bout en gesmolten kunststof past exact tegen ons gehemelte.’ Bovendien, zegt Vincent, die ook fysiotherapeut is, komt het krachtenspel niet vanuit mond- en kaakspieren – die kunnen slechts klemmen en loslaten – maar vanuit een veertigtal nekpezen. ‘Die hebben we allemaal getraind. Als eentje niet meewerkt, ontstaat een blokkade.’

De broers keken de kunst af bij Formule 1-coureurs als Max Verstappen: ‘Bij optrekken, remmen en bochtenwerk moeten zij in hun helm een druk op hun nek en hoofd opvangen van vier tot vijf keer hun lichaamsgewicht.’

Zelf werden ze het eerste trainingsjaar geregeld wakker met enorme hoofdpijn en krampen in het gezicht. ‘Bij je slapen hechten spieren aan je schedel. Die kunnen ook verzuren. Maar omdat we exact dezelfde pijn hadden, wisten we dat het een kwestie was van trainen. Bij iedere circustechniek moet je lichaam wennen aan overbelasting. Nu lukt het zonder pijn. BitByBit draait niet om masochisme, maar om onze intieme broederband.’

BitByBit door Collectif Malunés en MovedByMatter. Regie Kasper Vandenberghe. 20/10 t/m 23/10, Spoorpark, Tilburg (op Festival Circolo). Festival Circolo duurt t/m 30/10, met dertig voorstellingen op diverse locaties in Tilburg.

