Met een nieuwe opname van Pelleás et Mélisande doet Dumoussaud meteen een gooi naar de top ★★★★☆

Beeld

Pierre Dumoussaud, onthoud die naam. Franse dirigent, geboren in 1990, won een paar concoursen. De fijne kneepjes leerde hij bij Marc Minkowski, de chef-dirigent van de opera in Bordeaux. Met een nieuwe opname van Debussy’s symbolistische opera Pelleás et Mélisande doet Dumoussaud meteen maar een gooi naar de top.

Het zijn niet zomaar klanken waarmee hij opent. Vanaf de eerste maat hoor je de vage dreiging waarvan Pelléas et Mélisande (1902) is doordrenkt. Binnen een minuut heb je een klinkend portret van Mélisande, de raadselachtige, kwetsbare jonge vrouw die gaat sterven in het kille kasteel van koning Arkel.

De sopraan Chiara Skerath treft Mélisandes karakter uitstekend: halfweg meisje en vrouw. De tenor Stanislas de Barbeyrac (Pelléas) zingt al even dicht op de tekst: accenten, komma’s, wendingen, alles helder. Blijkt de bariton Alexandre Duhamel als Pelléas’ barse halfbroer en rivaal Golaud ook nog eens verbazingwekkend mooi te kunnen smeken.

Pierre Dumoussaud Pelléas et Mélisande Klassiek ★★★★☆ Alpha