Met een metershoge ui van suikerglas eert Narges Mohammadi haar overleden vader

‘In de schaduw van de zon’ van Narges Mohammadi in Hotel Maria Kapel in Hoorn. Beeld Natascha Libbert

Het is een momentopname, zegt kunstenaar Narges Mohammadi (30) als ze het over haar nieuwe kunstwerk heeft. ‘Ik koos voor een jeugdherinnering van bijna twintig jaar geleden, nét voordat mijn vader overleed.’

Mohammadi was nog geen tien jaar oud toen ze met haar ouders en broers Afghanistan ontvluchtte. De daaropvolgende vier jaar woonden ze in verschillende azc’s in Friesland. Die ene herinnering daar gaat zo: ‘Op een dag vond ik een gefilterde zonnebril met gekleurde glazen. Alles kreeg een geel-oranje gloed.’ Ze droeg de bril de hele week. ‘Die kleurige glazen maakten de werkelijkheid een paar graden warmer.’

Om dat amberkleurige licht na te bootsen, werkte Mohammadi in kunstruimte Hotel Maria Kapel in Hoorn aan In de schaduw van de zon: een gigantische ui, gemaakt van suikerglas. Het is niet zomaar een kunstobject: de installatie is 6 meter hoog, heeft een diameter van 2,5 meter en bezoekers worden uitgenodigd om in de ui plaats te nemen.

De ui, deels ‘een toespeling naar Islamitische architectuur’, bestaat uit een stalen geraamte dat Mohammadi heeft gevuld met 72 platen van suikerglas. Elk paneel is van slechts drie ingrediënten gemaakt: kristalsuiker (2 kilo), water (800 ml) en maisstroop (een halve fles).

Een deel van de voorbereidingen trof Mohammadi al in haar atelier in Den Haag, maar veel van de panelen maakte de kunstenaar in Hoorn. Suikerglas maken komt vrij nauw aan: ‘De ruimte mag niet te warm of koud zijn én de temperatuur in de pan moet op het hoogste punt exact 150 graden zijn.’

Narges Mohammadi. Beeld Natascha Libbert

Om dat voor elkaar te krijgen, lijkt het alsof de kapel is omgebouwd tot een scheikundelokaal. Tegen de wand staan vijf grote pannen op kookplaten, in elk exemplaar hangt een besmeurde temperatuurmeter en om de vijf minuten gaat er een kookwekker af. ‘150 graden, tijd om te gieten’, zegt Mohammadi dan. Als ze het gloeihete suikerglas in de zelfgemaakte houten mallen giet, lijkt het wel vloeibaar goud.

Het is niet de eerste keer dat ze met grote hoeveelheden eetbare materialen werkt. Haar bekroonde afstudeerproject aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag bestond uit een architectonische installatie van 700 kilo Perzische Halva, een traditioneel dessert uit het Midden-Oosten. Dat die installaties eetbaar zijn, daar ligt de fascinatie voor Mohammadi niet. ‘Ik maak graag gebruik van dingen die heel eenvoudig, toegankelijk en in grote hoeveelheden verkrijgbaar zijn’. Dat geldt ook voor het suikerglas van In de schaduw van de zon: ‘Iedereen kan het maken.’

Mohammadi lijkt in de kapel wel een alchemist: het kookpunt bereiken, het suikerglas in de mal gieten en in de kelder laten harden- alles moet kloppen. Walmen van suiker vullen de ruimte en de kunstenaar houdt de hoogkokende pannen met strak in de gaten. Bij elk nieuw paneel worden er aantekeningen gemaakt: hoe laat was het toen het suikerglas in de mal werd gegoten? Wat was de temperatuur in de kapel? Wat was de temperatuur buiten?

Narges Mohammadi in Hotel Maria Kapel in Hoorn. Beeld Natascha Libbert

Als Mohammadi ondertussen over ‘haar ui’ vertelt, gaat het over het verlies van haar overleden vader. ‘Alles om ons heen verandert constant, maar het beeld van mijn vader zal door zijn overlijden altijd hetzelfde blijven.’ Mohammadi verandert, hij blijft hetzelfde. Zij krijgt steeds meer grijze haren, hij heeft in zijn leven geen enkele grijze haar gehad. Iets op een specifiek moment bevriezen, gebeurt ook bij het maken van In de schaduw van de zon: suikermelasse verandert op precies 150 graden in suikerglas.

Maar het kunstwerk zelf is wél aan verandering onderhevig, zegt Mohammadi. Als het te warm in de kapel is, bijvoorbeeld, verandert het suikerglas en vallen sommige panelen zelfs naar beneden. ‘Kunst leeft en beweegt en heeft een eigen wil.’

Toen Mohammadi was uitgenodigd door Hotel Maria Kapel, wist ze direct dat haar kunstwerk over haar vader moest gaan. In Hoorn ligt haar vader al twintig jaar begraven, maar na verloop van tijd kwam ze er niet meer. ‘Na zijn overlijden zijn we naar Noord-Limburg verhuisd. De weg naar Hoorn ben ik langzamerhand vergeten.’ Tijdens haar verblijf in Hoorn heeft ze haar vaders graf teruggevonden, en meer: ‘Ik ben een nieuw soort verbinding met Hoorn aangegaan: ik heb mensen leren kennen, ik ken nu de weg – niet alleen naar de begraafplaats – en ik heb hier mijn eigen plek gemaakt.’

In de schaduw van de zon, t/m 10/6, Hotel Maria Kapel in Hoorn.