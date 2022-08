Met één kus bezegelde Nichelle Nichols de reputatie van Star Trek als vooruitstrevende show

Nichelle Nichols in 2016. Beeld Mike Marsland / WireImage

Ze heeft het verhaal vele malen verteld. Ook in haar autobiografie Beyond Uhura: Star Trek and Other Memories kwam het weer langs. De op zondag 30 juli op 89-jarige leeftijd overleden actrice, danseres, zangeres en ruimtelobbyist Nichelle Nichols, bij de vele fans beter bekend als luitenant Nyota Uhura, lid van de allereerste bemanning van sciencefictionserie Star Trek (79 afleveringen van 1966 tot en met 1969), kreeg een aanbieding om een Broadwayshow te gaan doen; haar grote droom.

Daarvoor moest ze wel haar rol in een van de populairste televisieshows inleveren. Een rol die van haar ook een wegbereider had gemaakt als een van de eerst zwarte actrices in een hoofdrol op de Amerikaanse televisie. En dan ook nog in een gezaghebbende rol op de brug van de Enterprise, het ruimteschip uit Star Trek, waar maker Gene Roddenberry een toekomstige samenleving had gecreëerd waar discriminatie tot het verleden behoorde en de mens met open vizier buitenaardse beschavingen tegemoet trad: to boldly go where no man has gone before!

Nichelle Nichols als luitenant Nyota Uhura in Star Trek. Beeld Bettmann Archive

Nichols meldde haar aanstaande vertrek bij Roddenberry, die vroeg of ze er op zijn minst een weekend over wilde nadenken. In dat weekend was Nichols te gast bij een banket van de NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), waar ze kreeg te horen dat een fan haar wilde ontmoeten. ‘I thought it was a Trekkie’, schreef ze in haar autobiografie. ‘Trekkies’ is tot op de dag van vandaag de bijnaam van het leger van fanatieke fans van Star Trek. Maar de Trekkie in kwestie was Dr. Martin Luther King, die, toen hij hoorde dat ze de rol van Uhura wilde opgeven, bij haar aandrong toch vooral aan boord te blijven, al was het maar om het rolmodel voor zwarte kinderen en jonge vrouwen te blijven spelen.

Klassiek televisiemoment

Er zit ongetwijfeld wat mythevorming aan deze anekdote, maar dat Nichols in de jaren zestig een opmerkelijke verschijning op de Amerikaanse televisie was, is duidelijk. Haar elegante verschijning, gestoken in de rode mini-uitvoering van het Starfleet-kostuum zal ook geholpen hebben; een kostuum dat is opgenomen in de verzameling van het National Museum of African American History and Culture in Washington.

Als pionier was ze ook betrokken bij een klassiek televisiemoment dat vaak per abuis ‘de eerste interraciale kus op televisie’ wordt genoemd. Er waren eerdere momenten, die grotendeels in de ruis van de televisiegeschiedenis zijn verdwenen, maar de kus van Uhura met kapitein Kirk (William Shatner) zou voor altijd de reputatie van Star Trek als vooruitstrevende show bevestigen. Voetnoot bij de kus is dat omroep NBC koudwatervrees had, vooral voor de adverteerders in het diepe zuiden, maar dat de acteurs de scène wilde doorzetten. En er was een soort achterdeurtje ingebouwd, doordat in de aflevering Plato’s Stepchildren de acteurs onder invloed van buitenaardse telekinese waren.

Ruimtevaart

De oercast van Star Trek (die ook nog in zes Star Trek-films tussen 1979 en 1991 optrad) kon een carrière vullen met het aflopen van fanbijeenkomsten, maar Nichols besteedde haar tijd grotendeels aan een project om de ruimtevaartsector te emanciperen. Haar organisatie Women in Motion werkte succesvol samen met Nasa om de rekrutering van astronauten diverser te maken. Op hoge leeftijd keerde ze terug naar het acteervak met een rol in de langlopende soap The Young and the Restless, waaraan ze nog een Emmy-nominatie overhield.

President Biden noemde Nichelle Nichols in een verklaring een ‘baanbrekende’ ster, die het land ‘een toekomst had laten zien waarin eenheid, waardigheid en respect de hoekstenen zijn van elke samenleving’.