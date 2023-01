Met een krijtje en een schetsblok vertrok Kees van Dongen naar Parijs – en werd daar wereldberoemd

Kees van Dongen: 'Liverpool Light House' (1907). Beeld Pictoright

Felle kleuren, chique dames met grote ogen en stevige blosjes op de wangen. Zo kennen we de Nederlandse kunstenaar Kees van Dongen (1877-1968), geboren in Rotterdam in een gezin dat Van Dongen niet naar de kunstacademie wilde sturen. Van Dongen moest zijn vader helpen in de mouterij, waar van graan mout werd gemaakt, en volgde in de avonduren lessen aan de kunstacademie. Decennia later had deze gewone Rotterdamse jongen wereldster Brigitte Bardot als model. Best opmerkelijk.

Kunsthistoricus Anita Hopmans verdiept zich al jarenlang in de schilder. Ze is is senior conservator bij het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) en werkt aan de ‘finishing touches’ van haar promotie-onderzoek naar Van Dongen. Voor ze de laatste hand aan haar promotie kan leggen, stelde ze als gastconservator een omvangrijke tentoonstelling samen in Singer Laren.

Die tentoonstelling draait om Van Dongens ontwikkeling als kunstenaar: ‘Hij staat bekend als societyschilder: mondaine portretten van de sterren van het theater, glamour, luxe. Maar welke weg naar succes heeft hij afgelegd?’

Kees van Dongen: 'Deux yeux' / 'Twee ogen' (1911). Beeld Pictoright

Het begin lijkt in ieder geval van groot belang voor het verdere verloop van zijn carrière. Opgeleid als tekenaar en illustrator, vertrok Van Dongen in 1897 naar Parijs (‘Hopmans: ‘Met een krijtje en een schetsboek in zijn zak’), om tijdschriften te illustreren. Het was precies de goede tijd: in Parijs verzamelde zich die jaren de avant-garde van de kunst. In 1905 werd hij door Pablo Picasso uitgenodigd om te komen werken in ateliercomplex Bateau-Lavoir. Dat was, zegt Hopmans, ‘een soort toverwoord voor iedereen die toen de vernieuwing zocht in de moderne kunst.’

In Singer Laren zijn nu ruim honderd tekeningen en schilderijen van de kunstenaar te zien. En Hopmans wil liever niet opscheppen (‘Ik bedoel het niet als reclame’), maar ze kan wel verklappen dat zo’n tentoonstelling geen tweede keer gemaakt zal worden. De bruiklenen uit musea uit New York, Monaco, Parijs, Kopenhagen, Zürich en tal van internationale particuliere collecties waren mogelijk door het netwerk dat zij met haar onderzoek heeft opgebouwd.