Met een jankjingle van The Carpenters werd het einde van Radio Veronica ingeluid

Heather, The Carpenters (1973)

Zij die deze dag voor de radio zaten, zouden het nooit vergeten: de laatste woorden van Rob Out om het einde van Radio Veronica in te luiden, begeleid door muziek van het droevige soort.

Die dag was 31 augustus 1974 en de discjockey/directeur zei met gevoel voor drama: ‘Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook de democratie een beetje. Dat spijt mij ... voor Nederland.’ Niet langer was een commercieel radiostation vanaf een schip op de Noordzee toegestaan. De zender van de jeugd werd uit de lucht gehaald, eentje die de Top 40 had voortgebracht. Het einde der tijden leek nabij.

Ook de muziek bij de toespraak werd voor altijd geassocieerd met doffe ellende: kalm pianospel, aanzwellende strijkers, indringend thema, aanloop naar een tranendal, treurig eindspel. Dat dit nummer toebehoorde aan The Carpenters, de band van zus Karen en broer Richard Carpenter, was amper bekend. Dat was niet zo vreemd, aangezien de majestueuze zang van Karen, toch een essentieel element van het Amerikaanse duo, ontbreekt. Heather, zoals deze jankjingle heet, is een instrumental.

Het was geen eigen compositie. Richard had een bestaand liedje bewerkt, Autumn Reverie van de Engelse componist Johnny Pearson. Hij was de bandleider van het televisieprogramma Top of The Pops en smeedde aanstekelijke deuntjes voor reclames en tv-series. Met één daarvan timmerde hij in Nederland aan de weg. Sleepy Horses werd de soundtrack van druppelende koffie van Douwe Egberts.

Autumn Reverie had hij begin jaren zeventig weten te slijten aan een reclame voor het Amerikaanse medicijn Geritol. Richard Carpenter was zo onder de indruk van de tune dat hij Pearson vroeg of hij het mocht arrangeren en onder een andere titel mocht uitbrengen. De tekstschrijver van The Carpenters, John Bettis, kwam met de titel Heather op de proppen. Zelfs Richard en Karen wisten niet waarom.

The Carpenters: ‘Now & Then’.

Heather stond op de vijfde elpee van The Carpenters, Now & Then. Op de hoes is het ouderlijk huis te zien van de familie Carpenter in Downey, een voorstadje van Los Angeles. Het was op de eerste verdieping van dit huis waar Karen in 1983 haar fatale hartaanval kreeg.

Ondanks het grote succes ging er achter de betoverende witte lach van de broer en de zus veel narigheid schuil. Richard hield zich op de been met pillen, Karen kampte met een ernstige eetstoornis. Zeer verzwakt ging ze in therapie, maar door de plotselinge gewichtstoename begaf haar hart het. Ze werd maar 33 jaar.

Rob Out overleed op 64-jarige leeftijd, in 2003. In alle necrologieën werd, behalve bij zijn legendarische drankgebruik, ook stilgestaan bij zijn historische speech. De tekst zou hij in 1974 na een doorwaakte nacht aan het papier hebben toevertrouwd. Deze romantische uitleg werd echter in 2015 onderuitgehaald door Jingleweb, een genootschap voor radiojingles en -tunes.

Out bleek flink leentjebuur te hebben gespeeld bij De Eeuwige Bron (The Fountainhead, 1943) van de Amerikaanse schrijfster Ayn Rand, en deels zelf woordelijk overgeschreven. Voor de frase ‘Dat spijt mij ... voor Nederland’ behoefde hij postuum geen spijt te betuigen. Die was ‘goud van Out’.

