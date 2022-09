Met een heerlijk moordspel voor generatie Z heeft Halina Reijn iets bijzonders bewerkstelligd ★★★★☆

Bodies Bodies Bodies

Tientallen gloednieuwe zaklampen liggen gereed, in het afgelegen landhuis waar een paar welgestelde jongeren samenkomen voor een zogenaamde hurricane party – flippen op drank en drugs terwijl het buiten keihard stormt. Als in Bodies Bodies Bodies de stroom uitvalt en de eerste verminkte lijken opduiken, blijven die zaklampen grotendeels onaangeroerd liggen. De tiktokkende personages gebruiken liever hun onafscheidelijke smartphones om de gangen en kamers van dat donkere huis bij te schijnen.

Bodies Bodies Bodies, de tweede speelfilm van Halina Reijn als regisseur en de eerste die ze in de VS draaide, is een heerlijk moordspel voor generatie Z geworden. Tenzij zij de killer is, heeft Sophie (Amandla Stenberg) vast iets anders in gedachten wanneer ze met nieuwe geliefde Bee (Maria Bakalova) naar het landhuis rijdt. Hetzelfde geldt voor Sophies rijke vrienden, die in de film een fraaie, doodse introductie krijgen: lijven dobberend op de bodem van een zwembad, het leven lijkt al uit hen weggetrokken.

Vervolgens onthullen Reijn en scenarist Sarah DeLappe kundig de spanningen tussen deze door zichzelf geobsedeerde twintigers. Er komt al snel allerlei akeligs aan het oppervlak, zeker zodra de vrienden nietsvermoedend aan hun Weerwolven-achtige gezelschapsspelletje beginnen: wie wordt als eerste zogenaamd vermoord, en wie is de dader? Allicht blijft het niet bij wat onschuldige beschuldigingen en nepslachtoffers.

Bloed vloeit gul

In haar regiedebuut Instinct (2019) wierp Reijn een gelaagde, onvoorspelbare blik op de troebele relatie tussen een tbs’er en zijn therapeut. Bodies Bodies Bodies lijkt veel rechtlijniger, precies wat je van zo’n seriemoordenaarsfilm verwacht. De lijken stapelen zich op, het bloed vloeit gul; Jasper Wolfs camera rent en struikelt met de personages mee door het labyrintische huis, dat vooral door hun smartphones, hoofdlampjes en glowsticks wordt verlicht. Maar voor wie vluchten ze nu eigenlijk?

Heel slim, hoe Bodies Bodies Bodies zichzelf plaatst in de traditie van detectiveromans als Agatha Christies And Then There Were None (1939): mysteries waarin een gezelschap samenkomt op een afgelegen locatie en steeds verder wordt uitgedund, terwijl iedereen de dader zou kunnen zijn. In Bodies Bodies Bodies zijn de personages detective en verdachte tegelijk, terwijl ze vreselijk verstrikt raken in hun oeverloze redenaties. Telkens als de spanning het kookpunt bereikt, als er elk moment opnieuw een keel kan worden doorgesneden of een hoofd geplet, buitelen in de dialogen termen als ‘toxisch’ en ‘ableist’ (validist) over elkaar heen, bekvechten de personages over identiteitspolitiek en gender-issues en over wie het meest ‘mentally abusive’ is. Alsof de moordenaar eerst moet worden gecanceld en dan pas uitgeschakeld.

Dollemansrit

Reijn en haar cast, onder wie ook rijzende sterren Rachel Sennott, Chase Sui Wonders, Pete Davidson en Myha’la Herrold, bewerkstelligen intussen iets bijzonders. Al kan hun lot je nauwelijks iets schelen, toch nemen deze charmante narcisten je als kijker voor zich in met hun even hopeloze als oprechte gekissebis. Daardoor is Bodies Bodies Bodies geen vlakke horrorsatire, maar een dollemansrit waarbij je hoofdschuddend toekijkt terwijl je tóch op het puntje van je stoel zit. Een film over de obsessie met (zelf)beelden, over groepsdruk en valse vriendschappen, die je óók in de onderbuik treft. En als de slottwist misschien één grote mop van het geheel maakt, dan is het in ieder geval een heel sterke mop.