Met een handvol noten en zang in het Sanskriet bereikt Alice Coltrane een spirituele extase ★★★★☆

Alice Coltrane Beeld RV

Van de muziekcassettes met spirituele zang die Alice Coltrane (1937-2007) begin jaren tachtig via haar eigen ashram in Californië verspreidde, werd vier jaar geleden een selectie gemaakt door het Luaka Bop- label voor de cd World Spiritual Classics Vol 1. Het label van David Byrne zou nog meer gezongen religieus werk van de jazzgrootheid uitbrengen, maar de erven Coltrane, onder wie zoon en saxofonist Ravi, blijken nu toch voor Impulse! te hebben gekozen.

Op Kirtan: Turiya Sings horen we geen koor, uitwaaierende synths, percussie of andere weelderige begeleiding. De door Ravi gevonden cassette-opnamen uit 1981 bevatten alleen de stem van Alice en de elektrische Wurlitzer-piano die ze toen net had leren bespelen. Ontdaan van alle franje klinken haar religieuze, bezwerende liederen intenser dan ooit. Ze zingt in het Sanskriet (met Engelse vertaling in het cd-boek) en het lijkt of ze gebeden reciteert en mediteert tegelijk. Onderwijl ontlokt ze steeds maar enkele noten aan haar Wurlitzer, die ze hypnotiserend lang aanhoudt. Een stem en een handvol orgelnoten, meer had Coltrane niet nodig om de hoge spirituele extase op te roepen die we van haar oudere spirituele jazzplaten kennen.

Alice Coltrane Kirtan: Turya Sings Jazz ★★★★☆ Impulse!/Universal