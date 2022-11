Met een graphic novel gaat een Rotterdamse moeder Rotterdamse brugklassers leren dat zij zelf hun stad kunnen vormgeven

Illustratie van Marvin Bruin in ‘Metro 010’. Beeld Marvin Bruin

Toen Ellen Schindler twee jaar geleden haar puberzoons naar de middelbare school zag fietsen, de wereldstad Rotterdam in, vroeg ze zich af: wat weten ze eigenlijk van de stad? Van de ontstaansgeschiedenis, de mensen die haar bouwden – en dat ze daaraan zelf, als ‘stadmakers’, kunnen bijdragen? Weinig, vermoedde ze. Terwijl ze in haar werk als algemeen directeur van architectenbureau De Zwarte Hond ziet dat de kennis en betrokkenheid van bewoners cruciaal zijn voor het welslagen van bouwprojecten.

Schindler, fan van stripboeken, kreeg het idee om in die vorm, samen met Rotterdammers, het verhaal van de stad te vertellen en aan scholieren aan te bieden. De gemeente was enthousiast en gaf een startsubsidie. Ze vroeg architectuurhistoricus Michelle Provoost de historische lijn te bedenken, en schrijver Abdelkader Benali voor het verbindende verhaal. De twaalf hoofdstukken zijn door evenzoveel tekenaars uitgewerkt, de ‘wist je datjes’ en geschiedenisteksten bij de strips komen van historicus Han van der Horst, de archiefbeelden van Rotterdamse musea en het stadsarchief.

Illustratie van Gwen Stol ik ‘Metro 010’. Beeld Gwen Stok

Sinds deze week ligt Metro O1O in de winkel, begin 2023 krijgen alle Rotterdamse brugklasleerlingen een exemplaar, bedoeld voor burgerschaps- en cultuuronderwijs. Het verhaal gaat over de Rotterdamse tieners Franny en Joey, die elkaar in een blind date ontmoeten, waarna ze tijdens een metrorit door een tunnel terug in de tijd worden geslingerd. Ze belanden in het jaar 1270, in de nederzetting die dan aan de Rotte is ontstaan, en die de eerste ‘stadmakers’ tegen overstromingen proberen te beschermen door een dam aan te leggen. Wanneer de dam tijdens een storm dreigt te bezwijken, helpen ze mee om het gat – heel slim - met een boot af te dichten. Rotterdam is gered.

Een paar sprongen door de tijd verder staan ze, in 1653, voor het Malle Schip, zoals Rotterdammers het wonderlijke vaartuig noemden dat de Franse charlatan Jean Duson bij de Boompjes presenteerde, als was het een supersonische onderzeeër. Dat schip heeft nooit gevaren, maar Rotterdam wel een naam als centrum van innovatie bezorgd.

Zo voert het stripverhaal langs mijlpalen in de geschiedenis; we zien Franny en Joey puinruimen na het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog, en bij de raciale rellen op het Afrikaanderplein, waar bewoners in 1972 demonstreren voor een betere buurt.

Franny (links) en Joey, de helden uit ‘Metro 010’. Beeld Egon de Regt

Gaandeweg realiseert het duo zich dat zij een rol kunnen spelen bij deze gebeurtenissen, en vanuit dat inzicht fantaseren ze met hun vrienden over hoe ze de toekomstige stad zouden kunnen vormgeven. De een gaat voor volledige vergroening, de ander ziet de stad als een grote speeltuin voor zich, een derde denkt dat alles naar de verdoemenis gaat. Uiteindelijk zien de tieners in dat al die aspecten onderdeel zouden moeten zijn van de ideale ‘inclusieve’ stad waarin iedereen meedoet.

‘Als je de stad beter leert kennen, ga je ervan houden, en waar je van houdt, daar zorg je voor’, schrijft stedenbouwkundige Jeroen de Willigen in het boek. ‘Dat wil ik met het boek bereiken’, zegt Schindler, ‘dat bewoners, vooral ook jonge mensen, zich bij de stad betrokken voelen. Door te tonen hoe je op allerlei manieren bezig kunt zijn met het verbeteren van de stad: als visser, metselaar, of striptekenaar.’ ‘Oftewel: ‘Jij hebt een stem, gebruik die!’

Schindler merkt dat er vanuit steden in binnen- en buitenland interesse is in het idee van een graphic novel als ‘instrument’ voor stadmakers. Ze wil de mogelijkheid bieden het concept over te nemen van de stichting die ze heeft opgericht. 75 procent van de inkomsten van het boek gaan naar die stichting, en worden gebruikt voor nieuwe jaargangen van het boek. Het idee is om Metro O1O in elk geval vijf jaar lang aan brugklassers cadeau te doen.