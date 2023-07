Met één been in de wagen: Giovanni Brand maakt theatervoorstelling over leven in een woonwagenkamp

Performer en schrijver Giovanni Brand in het decor van de voorstelling ‘Zanger zonder Volk’. Beeld Jan Mulders

‘You never walk alone.’ Een van de meest levendige jeugdherinneringen die Giovanni Brand heeft aan zijn familie op het woonwagenkamp, is hoe iedereen gearmd in een kring staat en geëmotioneerd meezingt met dát lied. Zo eindigden doorgaans alle verjaardagen, vertelt hij: ‘Het was het ultieme saamhorigheidsgevoel.’

Maar hij herinnert zich ook dat die verjaardagen meestal anders begonnen. ‘Aan het begin van de avond zaten mannen en vrouwen altijd gescheiden. Moest ik bij de mannen zitten, die vooral voetbal keken en bier dronken, terwijl ik veel liever gezellig bij de vrouwen aan tafel wilde kletsen. Ongemakkelijk was dat, zeker voor een tiener.’ Hij was altijd blij als op een gegeven moment de muziek aanging en Lee Towers de twee groepen samenbracht.

Theatermaker Giovanni Brand (29) omschrijft zichzelf als iemand ‘met één been in de wagen’. Zijn oma verruilde, toen ze in de jaren zestig ging trouwen, het ‘huis op wielen’ voor een ‘huis van steen’. Brand groeide daardoor op in een rustige woonwijk in Schiedam, maar in de weekenden ging hij meestal op bezoek op het nabijgelegen woonwagenkamp, waar nog altijd veel ooms, tantes, neven en nichtjes wonen. Hij heeft veel goede herinneringen aan zijn vroege jeugd op het kamp: alles mocht daar, ‘het was samen tegen de wereld’. Maar naarmate hij ouder werd, zag hij ook een keerzijde: over homoseksualiteit werd bijvoorbeeld niet gepraat.

Inmiddels maakt Brand persoonlijke theatervoorstellingen waarin het leven op het woonwagenkamp een terugkerende factor is. Zoals Zigeuner kind met traan uit 2021, een autobiografische voorstelling waarin hij inging op zijn worsteling met homoseksualiteit binnen de machocultuur aldaar. Ter voorbereiding deed hij onderzoek naar zijn stamboom, en ontdekte hij dat hij afstamt van de Roma.

Giovanni Brand: ‘Ik heb weleens lachend in een hoekje gestaan als mijn familie de polonaise ging doen. Later heb ik me daar heel schuldig over gevoeld.’ Beeld Jan Mulders

Waarde van hechte gemeenschap

Zijn nieuwe voorstelling Zanger zonder volk, die vanaf vrijdag te zien is op het Over het IJ Festival in Amsterdam, speelt zich af in, en rondom, een halve woonwagen, een verweerd model dat hij via Marktplaats op de kop tikte en dat sinds vorige week op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord staat – weggestopt aan de rand van de stad. Tevreden wijst Brand op het ene wiel dat nog aan de wagen vastzit. ‘Dat is natuurlijk wel de basis van een woonwagen.’

In de voorstelling speelt hij Kleine Lien, een jongen die zich probeert te ontworstelen aan het woonwagenmilieu waarin hij opgroeit. Terwijl zijn moeder en zijn grote broer zich steeds meer van de samenleving afkeren, krijgt hij de behoefte om eruit te breken, een toekomst buiten het kamp voor zichzelf uit te stippelen. Uiteindelijk gaat hij ook weer de waarde inzien van de hechte gemeenschap.

Brand baseerde zijn toneeltekst niet alleen op eigen ervaringen. Hij ging ook in gesprek met verschillende kampbewoners in Zeeland, waar hij ter voorbereiding op dit project enkele weken resideerde. Hij wilde weten wat er speelde onder hen, waar de onvrede zat. ‘Dan fietste ik zo’n terrein op en zei: ‘Ik heb familie op het kamp in Schiedam, mag ik een kopje koffie komen drinken?’ En voor je het weet stonden de koeken op tafel.’

Hij onderschrijft dat woonwagenkampen voor buitenstaanders vaak gesloten gemeenschappen lijken, waar bewoners meestal weinig ophebben met mensen buiten het kamp (‘de burgerij’). ‘Maar ik wil laten zien dat zo’n isolement voortkomt uit een mechanisme van stelselmatige uitsluiting, bijvoorbeeld omdat gemeenten hebben besloten dat er in de steden geen plek is voor de woonwagens. Kampbewoners zijn letterlijk buiten de samenleving geplaatst.’

Meer begrip kweken

Met de voorstelling hoopt Brand meer begrip te kweken voor de woonwagenbewoners. In 2018 zette de minister een streep door het ‘uitsterfbeleid’ (als er een standplaats vrijkwam, werd de plek meteen geblokkeerd) en moesten gemeenten beloven meer ruimte te bieden aan woonwagenbewoners. Maar veel is er sindsdien nog niet verbeterd, zegt hij. ‘De nieuwe generatie verdient een plek op de kampen, maar dat wordt ze nog steeds moeilijk gemaakt. Ik vind het belangrijk dat er binnen Nederland verschillende culturen zijn, waaronder de woonwagencultuur. Niemand hoort over een andere groep te beslissen of ze mogen bestaan.’

In Zanger zonder volk onderzoekt Brand ook de relatie tussen scholing en de maatschappelijke positie van woonwagenbewoners. ‘De laaggeletterdheid is relatief hoog onder kampbewoners. Dat wordt gelukkig langzaam beter, maar is nog altijd problematisch. Mijn oma is nooit naar school gegaan, ondanks de leerplicht. Ze leerde pas lezen en schrijven toen ze veertig was. Ik ken verhalen van Roma kinderen die achter in de klas werden gezet, en genegeerd werden als ze hun hand opstaken. Natuurlijk kies je dan je eigen pad, en stop je met school.’

Brand wist al op jonge leeftijd dat hij naar de toneelschool wilde. Hij volgde de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) op het vmbo en deed later auditie voor de toneelschool. Daar kwam hij in een klas waar vrijwel iedereen het vwo had gedaan en uit een welgestelde familie kwam. ‘Sommige klasgenoten liepen daar heel erg mee te koop. Ik weet nog dat iemand zei: ‘Zullen we even met alle vwo’ers bij elkaar gaan zitten?’ Dan schaamde ik me dat ik laagopgeleid was. Als er woorden werden gebruikt die ik niet kende, durfde ik daar niet naar te vragen. Ik probeerde die kant van mezelf volledig weg te stoppen.’

In die periode had hij nauwelijks contact met zijn familie op het woonwagenkamp. ‘Ik ging steeds meer naar ze kijken met de oordelende blik van mijn omgeving, mensen uit de theaterwereld. Ik heb ook weleens lachend in een hoekje gestaan als mijn familie weer eens de polonaise ging doen. Later heb ik me daar heel schuldig over gevoeld. Ik snap niet dat ik daar toen zo laatdunkend over deed.’

Giovanni Brand: ‘Het script staat bewust bomvol met spelfouten.’ Beeld Jan Mulders

Dure woorden gebruiken

Dat hij in die tijd worstelde met zijn homoseksualiteit, speelde ook mee. ‘Toen ik op mijn zeventiende uit de kast kwam, is mijn vader bij iedereen op het kamp langsgegaan om het te vertellen. Ik heb daarna één appje gekregen, van mijn oom, dat het oké was. Verder niets gehoord. Dat stak toen. Achteraf bleek dat zij allemaal zoiets hadden van: het is gewoon prima, daar hoef je het verder toch niet over te hebben.’ Het verschil met de theaterwereld was enorm. ‘Toen ik het aan de klas vertelde, waren de reacties meteen zo warm. Dat versterkte het gevoel van: dit is waar ik hoor, en de wereld waar ik vandaan kom, is een gevaar.’

Om erbij te horen op de toneelschool heeft hij zichzelf zo snel mogelijk geleerd om dure woorden te gebruiken en zich foutloos uit te drukken. ‘Maar daardoor ben ik ook iets verleerd: zonder nadenken zeggen hoe ik me voel, lukt me bijna niet meer. Tijdens gesprekken worstel ik in mijn hoofd bijna altijd met de vraag of ik me goed uitdruk. Op een gegeven moment zei mijn tante: ‘Je kan wel merken dat je nu veel leest, want je praat anders dan wij.’ Toen dacht ik: wow, hier heb ik zo hard voor gewerkt, maar wat betekent dit eigenlijk? Ineens wilde ik het allerliefste weer gewoon zoals mezelf praten, op hetzelfde level als mijn tante.’

Zanger zonder volk is een poging om dat onderdeel van zijn identiteit opnieuw te omarmen. ‘Het script staat bewust bomvol met spelfouten. Ik heb het helemaal vanuit gevoel geschreven. Heel bevrijdend. Ik kwam ineens weer heel dicht bij wie ik was als zestienjarige, die ‘flieder’ schreef in plaats van ‘vlinder’, die laagopgeleid was en dat helemaal oké vond. Steeds vaker denk ik: waarom al die regeltjes als je ook vanuit gevoel kan vertrekken?’

Ode, maar geen utopie

Inmiddels is het contact met zijn familie weer helemaal hersteld. ‘Allebei hebben we redenen om ons schuldig te voelen. Ik omdat ik op ze heb neergekeken, zij omdat ze er meer voor mij hadden kunnen zijn. En allebei deden we ook wat we op dat moment konden.’

Het stuk omschrijft hij als ‘ode aan de woonwagencultuur’, maar Brand maakt er geen utopie van: hij toont bijvoorbeeld ook hoe een personage bewust de mazen van de wet opzoekt en dreigt met fysiek geweld. Toch is hij niet bang dat hij met de voorstelling de negatieve vooroordelen juist bevestigt. ‘Rotte appels heb je in iedere samenleving. Bovendien laat ik in het stuk vooral zien dat er vanuit de rest van het kamp een reactie van afkeuring komt. Want dat is wat er in dat soort gevallen ook daadwerkelijk gebeurt. Ik praat niets goed, maar ik toon wel waar bepaald gedrag vandaan komt en dat daarachter ook veel liefde en onvoorwaardelijkheid ligt. Als mensen dan alleen hun vooroordelen bevestigd zien, zegt dat vooral veel over hun vernauwde blik.’

Zijn familie zit straks in ieder geval op de eerste rij, dat weet hij zeker. ‘Ze zijn vooral blij dat ze een stem krijgen.’

