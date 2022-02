Met dirigent Martijn Dendievel is Phion buitengewoon dynamisch ★★★★☆

Klarinettist Annelien van Wauwe Beeld Joëlle van Autreve

Bam! Het slotakkoord van Dvořáks Achtste symfonie is kort en abrupt na een gezamenlijke en luidruchtige opbouw naar het einde. Strijkstokken hangen als bevroren in de lucht. Er steekt een vuist boven het orkest uit; die van dirigent Martijn Dendievel (26).

De Belgische multimusicus (hij is ook blokfluitist, slagwerker, klavecinist en componist) is op het laatste moment ingevallen voor Française Ariane Matiakh, die wegens corona moest afzeggen. In de Parkzaal van Musis Arnhem dirigeert Dendievel zaterdagavond Phion, orkest van Gelderland en Overijssel.

Lang is de concertavond niet. Na twee stukken en geen pauze (coronamaatregel) sta je anderhalf uur later weer buiten. Maar het raast en duizelt nog op trommel- en netvliezen. Niet alleen stond er een brok energie zijn debuut op de bok te maken, ook was daar een in het goud gehulde klarinetmagiër die publiek en orkest in haar greep hield: Annelien Van Wauwe (35).

Backstage laat ze haar instrument scheuren boven de spookachtige klanken van het orkest in het eerste deel van Saariaho’s Klarinetconcert. Het werk is gebaseerd op een middeleeuws tapijt dat de zintuigen verbeeldt. In L’Ouie (het gehoor) klinkt het orkest als een reusachtige, diep in- en uitademende blaasbalg van een orgel.

In de voortdurend verschuivende klankwerelden van langgerekte tonen is Dendievel, stug de maat slaand, de metronoom waar het orkest op leunt. Van Wauwe, telkens op een andere plek op het podium, kronkelt sensueel in Le toucher. In het zesde zintuig (Dendievel noemde het in zijn leuke inleidende luisterhulp ‘empathie’), is ze klaaglijk zacht.

Lyrische melodieën strengelen in Dvořáks Achtste symfonie Tsjechische dansen aaneen. Met Dendievel is Phion buitengewoon dynamisch; lekker schonkig waar het kan, elegant waar het moet.