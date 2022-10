Met deze stap-voor-stapinstructie maak je je eigen lamp op zonne-energie

De Solar-mobile, een zelfmaaklamp naar ontwerp van Marjan van Aubel voor Volkskrant Magazine. Beeld Erik Smits

Om de energiecrisis op te lossen moeten we niet meer naar beneden kijken, naar gas en olie in de aarde, maar juist omhoog, naar de zon. Want die levert in één uur genoeg energie voor de hele wereld voor een heel jaar, aldus Marjan van Aubel. Een nieuw vergezicht voor de mensheid, voor minder doet deze zelfbenoemde solardesigner het niet. ‘De zon is een bijna eeuwige en bovendien gratis energiebron. Daar moeten we meer gebruik van maken.’

Om de wereldwijde kennis over zonne-energie te bundelen en te vergroten organiseert Van Aubel met modeontwerper Pauline van Dongen deze hele maand nog de Solar Biënnale in Rotterdam en Eindhoven. ‘Pauline experimenteert al jaren met mode en textiel waarin kleine zonnepaneeltjes zijn verwerkt om bijvoorbeeld een smartphone op te laden. Ik noem haar mijn solar sister.’ De biënnale bestaat onder meer uit een ‘zon-expositie’ in Het Nieuwe Instituut en seminars met wetenschappers, ontwerpers en beleidsmakers. Er zijn ook pu­blieks­eve­ne­men­ten zoals ochtendyoga op Depot Boijmans Van Beuningen. Allemaal voor dat ene hogere doel: ‘Onze natuurlijke band met de zon herstellen.’ Daarom hoefde Van Aubel ook niet lang na te denken op de vraag of ze een lamp wilde ontwerpen dat de Volkskrant-lezers zelf kunnen maken: de Solar-mobile. Uiteraard met een zonnepaneel.

Marjan van Aubel Beeld Erik Smits

Dat er steeds meer zonnepanelen op daken liggen is weliswaar hoopgevend, maar niet meer dan dat. ‘Voor 2050 moet de helft van onze energie van hernieuwbare of CO 2 -neutrale bronnen komen, zoals zonne- of windenergie. Dat halen we niet met het huidige aantal zonnepanelen’, zegt Van Aubel. Ze is dit jaar ambassadeur van de Dutch Design Week (22 t/m 30 oktober in Eindhoven), waar haar paviljoen van kleurrijke zonnepanelen zal staan. ‘Die zwarte, spiegelende panelen op onze daken dragen niet bij aan een fraaier en groener straatbeeld. Laten we vooral niet vergeten dat de zon ook voor vreugde staat.’

De solarcirkel. Beeld Erik Smits

Als productontwerper draagt Van Aubel haar steentje bij door zonnepanelen te integreren in alledaagse, maar fraaie meubels. Zo lanceerde ze onlangs de Sunne, een lamp die overdag zonne-energie oogst en ’s avonds zonlicht imiteert. ‘Hoe lang de lamp brandt, is afhankelijk van het aantal zonne-uren die dag. De lamp heeft drie standen: zonsopkomst, het middaguur en de zonsondergang. Zo halen we zon in huis én brengen we een toekomst zonder fossiele brandstoffen weer iets dichterbij.’

Beeld .