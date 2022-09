Met deze doe-het-zelf-tips op TikTok maak je van elke outfit een op-en-top modespektakel

Beeld Anna Kiosse

Een vermakelijke afleiding, een manier om makkelijk met andere mensen in contact te komen, een doorgeefluik vol desinformatie en nepnieuws, iets waarop alleen domme dansjes te zien zijn, een gevaarlijke verslaving – wat mensen ook van het sociale medium TikTok vinden, het valt niet te ontkennen dat het ongekend populair is. Bijna alle sociale netwerken maken een enorme groei door, maar TikTok steekt er met kop en schouders bovenuit. Begin dit jaar hadden 3 miljoen mensen in Nederland de app gedownload, ten opzichte van 1,7 miljoen in 2021 – een stijging van 75 procent. Ruim de helft van al die gebruikers is elke dag actief op het platform. En hoewel TikTok wordt gedomineerd door Gen Z, gebruiken steeds meer mensen van tussen de 20 en 30 jaar de app en zijn er inmiddels ook zo’n 685.000 tiktokkende 40-plussers.

Daadwerkelijk dingen maken

Ik ben ook een van de mensen die onlangs een account heeft aangemaakt. Een half jaar geleden was ik nog een complete leek, maar inmiddels weet ik dat er in bepaalde hoeken op TikTok veel leuks te beleven en te zien valt, met name op het gebied van mode en styling – mijn vakgebied. In het begin kwam ik vrij algemene outfit-video’s tegen: mensen die zichzelf via hun spiegel filmden om te laten zien wat ze die dag aan hadden. Soms wel aardig, maar meestal niet bijster inspirerend.

Na een beetje doorklikken en scrollen werd mijn ervaring echter veel beter. Je ‘bouwt’ namelijk je eigen openingspagina (de zogenoemde ‘for you’-page) door lang te kijken wat je leuk vindt en snel weg te klikken wat je niet zint. Ik ontdekte daardoor dat TikTok mij de mogelijkheid biedt om op een laagdrempelige manier te leren wat ik nog niet kan. In mijn geval: ik ben als stilist goed in cureren, in elementen bij elkaar brengen, een nieuw, gelaagd geheel te creëren, maar ik heb nooit geleerd dingen daadwerkelijk te máken.

Dankzij TikTok kwam daar verandering in. Want wat mij echt heeft gegrepen, zijn de duizenden doe-het-zelf-video’s. Ik heb leren haken, naaien, maken en vermaken, gewoon via de telefoon – mijn eerste gecrocheerde croptop is bijna klaar. Er zijn voor elke techniek, voor elk kledingstuk en voor alle accessoires instructiefilmpjes te vinden. Dit zijn de vijf leukste voorbeelden van zelfmaaktrends op TikTok:

1. Wat: Crochet

Wie: @ieffinghateeverything, @hannahcocco5, @shirleydesignsthings

Crochet – ouderwets haakwerk – is op TikTok een heus ding. De beginselen kijk je af van account @ieffinghateeverything. Zij heeft op het moment van schrijven slechts twee video’s gepost, waarvan de simpele steekuitleg behoorlijk vaak bekeken is – je hoeft namelijk niet veel volgers te hebben om viral te gaan op TikTok, als de inhoud mensen maar aanspreekt. Als de beginselen in de haak zijn, neem dan een kijkje op de accounts van Tori Recuparo (@tori_rec), Laura Tønder (@couturekulten), Shirley Yu @shirleydesignsthings en Lotta Lavanti (@medium_sized_daddy). Gecrocheerde croptops en cowboyhoeden zijn misschien niet voor iedereen weggelegd, maar in ieder geval wel inspirerend en verrassend. Wel heel draagbaar: de zachte crochettassen van Hannah Cocco (@hannahcocco5).

2. Wat: Sieraden

Wie: @jewelrysatisfying, @apollosjewelry, @fencesitterdesigns

Grote TikTok-accounts zijn vaak (ook) populair wegens het hoge #satisfying-gehalte. Zoals het account @jewelrysatisfying – het slijpen, bewerken en polijsten van stenen door deze kleine fabriekseigenaar is simpelweg bevredigend om naar te kijken. Uit dezelfde categorie: ASMR. Dat staat voor autonomous sensory meridian response en houdt in dat je een prettig gevoel ervaart bij bepaalde geluiden, beelden of aanrakingen. Zoals het geluid van krakend beddengoed, of kraaltjes die in een bakje vallen. Wil je zelf aan de slag? #wirejewelry, voor sieraden gemaakt uit ijzerdraad, is erg populair. Een andere favoriet: de bloemen- en citrusjuwelen van het account @fencesitterdesigns. Dennis Morris (@apollosjewelry) tovert lepels om tot ringen en in de populairste video van @amy2021creations is te zien dat je zelfs van een bierflesje een ring kunt maken.

3. Wat: Oud en Nieuw

Wie: @reese.cycled, @andriahall, @kinglindsay_

Oude kleding een nieuw leven geven – het is al een tijdje aan de hand. Niet duur, origineel en bovendien duurzaam. Dankzij TikTok hoeft het ook niet meer gelijk precies te passen: verschillende accounts nemen je laagdrempelig bij de hand om tweedehandskleding op maat te maken, óf, nog leuker, volledig te transformeren. Van een groot T-shirt naar een jurk bijvoorbeeld, of van een deken naar een jas. Zoek op #thriftflip voor meer voorbeelden. Veel creatievelingen verkopen hun zelfgemaakte creaties ook, in kleine, vaak zelf gebouwde online boetieks.

4. Wat: Draagbare dustbags

Wie: @shaleseatlanta, @cozygf, @utopia.us

Dustbags zijn die stoffen tasjes, al dan niet voorzien van een logo, die je soms krijgt bij de aankoop van een nieuw paar schoenen of een tas. Sowieso niet weggooien, want ze zijn ontzettend handig om bijvoorbeeld je ondergoed of sokken in mee te nemen als je op reis gaat, en anders kun je er iets van maken met behulp van TikTok. Shalese Atlanta (@shaleseatlanta) gaat voor korsetten (geïnspireerd op de klassieke lingerie die we kennen uit de tijd van Marie Antoinette), Sierra Williams (@cozygf) tovert ze om tot kussens. Het account @utopia.us maakt schoudertassen en shorts en R’Bonney Gabriel (@rbonneynola) maakt er een weekendtas van.

5. Wat: Denim

Wie: @babyciladenim, @bibijaneagelica, @hannahsborz

Stop met zoeken naar de perfect fit, want de best zittende spijkerbroek customize je zelf. Crop (kort in), re-size (vermaak tot een andere maat) en distress (creëer een versleten effect) met behulp van de ideeën op het account van @babyciladenim, of maak er een tas, beenwarmer of lampenkap van zoals Bibi-Jane (@bibijaneagelica) dat doet. En kijk ten slotte af hoe facepainter Marija (@marijacreates) haar tekentalent gebruikt om #denimart te maken.