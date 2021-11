Met de vlam in de pijp door een netjes geharkt Mexico racen in Forza Horizon 5 ★★★★★

Zon, zee, strand, buggy's en loeiende uitlaten - Forza Horizon 5 is een paradijs voor vierwielerjunkies. Beeld Playground

In reclamespotjes voor auto’s rijden knappe, gelukkige mensen in hun Toyota GR Yaris, Ford Mustang Mach-E of Peugeot Rifter EV bij zonsondergang over kronkelende wegen door oogverblindend mooie landschappen. In hun eentje. Voetgangers zijn er hoogstens om verlangend naar jouw Cupra Formentor VZ5 te staren.

Forza Horizon 5 is een lange reclamespot.

Microsofts racegame dompelt ons onder in een wereld zonder files, zonder verkeerslichten, zonder parkeermeters, zonder snelheidscontroles, zonder bpm en zonder alcoholcontroles. Er zijn ook geen fietsen, bussen, vrachtwagen of caravans (die laatste vermelden we speciaal voor de fans van de sleurhuttenhaters Top Gear c.q. The Grand Tour).

Tel daarbij op dat je mag rondrijden in meer dan 500 auto’s, uiteenlopend van trutschudders met jarretelaandrijving tot patserbolides voor pandjesprinsen, maar ook museumstukken als de Jaguar D-Type of de Bentley 4-1/2 Liter Supercharged.

Wie helemaal uit zijn dak wil kan zelfs plaatsnemen in een Warthog – de jeep uit Microsofts science fiction-game Halo. Jolig weetje: die Warthog was in de eerste vier Halo-games een onbestuurbaar kreng.

Met al die auto’s kun je straffeloos de krankzinnigste capriolen uithalen. Want blikschade bestaat niet in de wereld van Forza Horizon 5. Lekke banden, een lege tank of accu evenmin. Hooguit staat er na de race hoeveel botsingen je hebt gemaakt. Er zit geen krasje in de lak, ook niet als je in Fast & Furious-stijl met je auto uit een vliegtuig van honderden meters hoogte bent gedoken, bungelend aan een parachute.

Madurodam-Mexico

Meer dan 500 auto's en slechts één vliegtuig - het is oneerlijk verdeeld in Forza Horizon 5. Beeld Playground

Met die verbluffende landschappen zit het ook wel snor. We racen door een geïdealiseerde versie van Mexico. We stuiven over stranden met grillige kliffen, ijlen door een smeulende vulkaan, vliegen door frisgroene jungles met Maya-tempels, reppen over glooiende duinen in een woestijn en knallen door de straten van Guanajuato, een eeuwenoude stad die sinds 1988 tot het werelderfgoed wordt gerekend.

Dit Madurodam-Mexico kent geen armoede, verval, milieuvervuiling en drugscriminaliteit – alles is schoongepoetst, recht geharkt en vers in de verf gezet. Als het bureau tot bevordering van het toerisme voor al deze gratis reclame heeft betaald, dan is het die investering elke peso waard geweest – hoe hoog het bedrag ook mag zijn geweest dat de Mexicanen ontwikkelaar Playground hebben toegestopt.

Het fijne is dat je ook gerust de toerist op vier wielen mag uithangen in Forza Horizon 5. Je hoeft niet aan races, wedstrijden, evenementen, uitdagingen of toernooien mee te doen. De verleidingen zijn soms wel erg groot. Zo kun je een potje bowling met auto’s spelen, piñatas rammen, racen tegen een trein of zelfs tegen een vliegtuig. Playground heeft zich zeker laten inspireren door de drie mannen van Top Gear en The Grand Tour.

Rijhulp

De enige plekken waar de speler in Forza Horizon 5 mensen zal zien is op de festivals aan de start en finish van elke race. Beeld Playground

Hoewel Forza Horizon 5 geen enkele gooi doet naar de titel ‘meest realistische autosimulator’ is de racegame niet helemaal van de werkelijkheid losgeslagen. Het type auto waarin je rijdt, de weg waarover en de weersomstandigheden zijn allen van invloed op je kansen in een race.

Wie het zichzelf moeilijk wil maken kan de hulplijn uitschakelen, een dynamisch pad met pijlen dat laat zien hoe je een bocht moet nemen en met welke snelheid. Voor de grootste klunzen is er de optie om de tijd terug te draaien. In een ravijn gekukeld? Van een brug gevallen? Met een klik op de Y-knop draai je de tijd in segmenten van 5 seconden terug, zonder dat je – zoals in andere racespellen bij ingrepen – strafseconden krijgt opgelegd.

Forza Horizon 5 is een lust voor het oog. De beelden zijn op de nieuwste generatie Xbox-consoles bespottelijk gedetailleerd – je kunt de naalden van een cactus tellen. Je kunt je avatar geheel naar eigen wens aankleden, coifferen en haar stem selecteren. Je kunt er zelfs voor kiezen om je virtuele persona uit te rusten met beenprotheses. Enkele kunstbenen zijn beschilderd door de Mexicaanse kunstenaar Raúl Urias.

Wie op de gebaande paden is uitgekeken krijgt de mogelijkheid aangereikt om zijn eigen races te ontwerpen.

Het enige minpuntje dat er valt te bedenken is dat Forza Horizon 5 niet erg veel anders doet dan Forza Horizon 4. Maar deze racegame doet wel alles in het kwadraat. Met zijn uitgestrekte berijdbare landkaart is dit lustrumnumer het beste alternatief voor een echte autovakantie in Mexico. En in welke game kun je geheel volgens de tijdgeest een mondkapje opdoen en je laten instrueren door een gebarentolk?

Een toeristenfolder op wielen - zo valt Forza Horizon 5 wel te omschrijven. Beeld Playground