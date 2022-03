Met de van hem bekende souplesse tapt Stromae uit vele muzikale vaatjes ★★★★☆

Dat jubelende koor, het klaroengeschal: het is niets minder dan de aankondiging van een glorieuze terugkeer. Stromae, die in 2015 wereldwijd de succesvolste Europese popartiest was, maakt zijn opwachting met een derde album. Na ziekte, depressie en zeven jaar radiostilte laat hij in het openingsnummer Invaincu in één woord weten hoe hij zich nu voelt: onoverwonnen.

Met dezelfde souplesse als voorheen tapt hij uit vele muzikale vaatjes. Santé heeft met zijn cumbia-invloeden het zelfde dansritme als de Lambada. De ballad L’Enfer opent met een Bulgaars vrouwenkoor, om daarna in een maalstroom van mistroostigheid te verzinken: diep donker en ontzagwekkend. En in het onweerstaanbare, ironische liefdesliedje Mon amour walst een Cubaans tresgitaartje langs de valkuilen van de liefde terwijl een mannenkoortje, warm en zacht als chocolademelk, zoete broodjes bakt.

Stromae’s palet is nog breder geworden, al neemt dance nu een bescheidener plek in. De zanger smelt alle uiteenlopende elementen met liefdevolle aandacht aan elkaar, zonder dat er ergens een lasnaad valt te bekennen. Ook in zijn teksten komt die diversiteit naar voren, als hij vanuit verschillende perspectieven een verhaal vertelt.

Stromae is niet alleen terug, hij is misschien zelfs sterker geworden. Als een soevereine kapitein bevaart de zanger zeeën van hybride emoties en genres. Hij is de verteller die je bij de hand houdt terwijl hij je zijn verhalen insleurt.

Stromae Multitude Pop ★★★★☆ Universal