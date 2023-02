Met de tondeuse die de kapper gebruikte, schoren ze in het Anatolische hooggebergte de schapen

Beeld Isa Grutter

Klein, dik, joviale onderkin, altijd opgewekt. Dat was Nezmet, de huiskapper van vader. Nou ja, huiskapper, Nezmet knipte in zijn schuur, schuurkapper. Het lengteverschil was zo groot dat als vader zat, Nezmets hoofd net boven hem uitstak.

Alle Turken en Marokkanen uit de buurt gingen bij Nezmet onder de schaar. Doordeweeks lopendebandwerker in een kartonfabriek en in de weekenden kapper. Dan ging alle rommel in zijn schuur opzij en verscheen een klapstoel in het midden. Je kon gewoon aankloppen en tussen de zakken uien en aardappelen op je beurt wachten.

Een van de prangende kwesties waar gastarbeiders tegenaan liepen was de haarkwestie: Nederlandse kappers zijn deksels duur. Gastarbeiders waren heel andere tarieven gewend. Een knipbeurt kostte in Marokko 30 cent (intussen 2 euro).

Thee, brood en roddels kreeg je er gratis bij. Toen vader nog in pensions woonde, hadden ze een oplossing: ze knipten mekaar. Er was altijd wel iemand die overweg kon met de schaar, knip-knip klaar. Dat geneuzel altijd bij Hollandse kappers.

Maar toen vader de flatwoning kreeg en ons gezin overkwam had-ie ineens geen kapper meer. Gelukkig ontdekte vader Nezmet, aan de Langeraarstraat, een zijstraat van de Turk. Geloof het of niet: in Zwijndrecht bestaat een straat genaamd ‘Turk’ en er wonen voornamelijk Turken. Later werd dat nog een hele kwestie, aangejaagd door ondergetekende, maar dat terzijde.

Toen ik ongeveer 10 was, moest ik mee naar Nezmet, daarvoor deed vader het zelf. Een knipbeurt kostte 5 gulden. Die prijs is nooit veranderd. Inflatie, rente, varkenspest, Nezmet had er geen boodschap aan: 5 gulden is 5 gulden. Toen kwam de euro en raakte Nezmet confuus. Uiteindelijk mocht je zelf bepalen of je 2 of 3 euro betaalde.

De eerste keer dat ik Nezmet bezocht, vroeg-ie netjes, zoals bij alle nieuwe klanten, hoe ik het geknipt wilde. Nadat ik het had uitgelegd, zei hij: ‘Goed, goed, jij zitten’. Vervolgens boetseerde hij het enige model dat hij kende: stekelkort met randje boven de oren en kievitskuif van voren. Door die kievitskuif kon je in de hele buurt precies zien wie bij Nezmet was geweest. Hij gebruikte een tondeuse waarvan er volgens mij in Nederland maar één bestaat. Soort snorfietsmotor. Later hoorde ik dat ze die dingen in het Anatolische hooggebergte gebruiken voor schapen. Met één haal is je kop kaal.

Na afloop kwamen de wattenstaven tevoorschijn. Bij oude Turken steken vaak de oorharen brutaal naar buiten, ook bij vader. Dan doopte Nezmet een wattenstaafje in een kannetje benzine en begon-ie als een Ottomaanse vuuracrobaat langs de oren te zwaaien en te blazen. Tenslotte sprenkelde hij eau de cologne in je hals. Nergens zag ik vader meer stralen dan bij Nezmet.