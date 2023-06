Met de opwinding en ontlading die punk in 1977 bracht had deze wanvertoning van Generation Sex niets te maken ★☆☆☆☆

Billy Idol met Generation Sex in TivoliVredenburg in Utrecht. Beeld Jelmer de Haas

Eigenlijk kon het al niet veel worden, daarvoor was het standsverschil te groot. Generation Sex, aangekondigd als een combinatie van de twee legendarische punkbands Generation X en de Sex Pistols, was vooral zanger Billy Idol begeleid door zijn Generation X-bassist Tony James en Sex Pistols coryfeeën Steve Jones (gitaar) en Paul Cook (drums). Op het programma stonden liedjes van beide bands, wat alleen al problematisch was omdat het contrast tussen de slappe rock-’n-roll van de ene band ook vroeger al geen match was met de opzwepende punkfurie van de ander.

Maar dat het zo beroerd zou uitpakken, was toch nog een verrassing. Billy Idol, die later nog behoorlijk carrière zou maken als soloartiest, zong zijn eigen liedjes zonder kracht en was niet bij machte de sneer van Johnny Rotten ook maar enigszins te benaderen.

Het Sex Pistols-repertoire werd in het uurtje speeltijd, waar de ruim zevenhonderd bezoekers in TivoliVedenburg 60 euro voor betaalden, vooral beperkt tot mindere liedjes als Bodies en Silly Thing (een inferieure Cook/Jones-compositie die eigenlijk geen echte Pistols song was). Geen Anarchy in the UK dus, wel veel slappe Generation X-nummers die nog belegener klonken dan je ze herinnerde. Dancing with Myself en King Rocker waren al nummers die je op iedere punkcompilatie oversloeg, live sloegen ze nu helemaal dood.

De metalige gitaaraanslag van Cook was het enige dat nog een beetje aan het oude Sex Pistols-geluid deed denken, maar met de opwinding en ontlading die punk in 1977 bracht had deze wanvertoning niets te maken. Liedjes te traag gespeeld om op te dansen of, zoals dat toen ging, pogoën, en een spuuglelijk My Way (destijds door Sid Vicious zo aandoenlijk vals gekweeld) riepen de legendarische woorden van Johnny Rotten uit 1978 in herinnering: ‘Ever get the feeling you’ve been cheated?’