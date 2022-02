Met de nadruk op persoonlijke documenten maakt Revolusi! het onrecht van de politionele acties invoelbaar ★★★★☆

Shirt met kogelgaten van Tjokorda Rai Pudak.

‘Ik snap er in ieder geval geen klap meer van!’, typte soldaat Hans van Santen in rode letters op het gele briefpapier van rubberbedrijf Lankat aan het thuisfront, op 28 juli 1947. De Hagenaar had zich bij de bevrijding in 1945 op 17-jarige leeftijd als vrijwilliger aangemeld bij het Nederlandse leger, maar bevond zich een jaar later en 10 duizend kilometer verderop plots in de jungle van Oost-Sumatra, in de volstrekte chaos van schietende partijen. Het was zeven dagen nadat Nederland ‘Operatie Product’ was gestart die later bekend kwam te staan als de eerste ‘politionele actie’. Weer later bleek dat het een gewone oorlog was geweest.

De gele brief ligt uitgelicht in een vitrine als onderdeel van de tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk in het Rijksmuseum. Hij maakt in één klap duidelijk hoe het museum de vier chaotische jaren dat de Indonesische vrijheidsstrijd duurde in beeld wil brengen. Met meer dan twintig andere persoonlijke getuigenissen geeft hij ons een beeld van wat er in die jaren gebeurde, gezien en beleefd vanuit verschillende gezichtspunten van ooggetuigen.

Wat er tijdens die vier jaar in grote lijnen plaatsvond is genoegzaam bekend. Dat Indonesië bij monde van de republikeinse nationalist Soekarno op 17 augustus 1945, twee dagen na de capitulatie van de Japanse bezetter, zelfstandig de onafhankelijkheid uitriep. En dat de koloniale bezetter Nederland pas vier jaar later op 27 december 1949 in het Paleis op de Dam de soevereiniteitsoverdracht bij het kruisje ondertekende. Maar wie dieper op de gebeurtenissen ingaat, raakt net als soldaat Van Santen het overzicht al snel kwijt.

Historische figuren aan het woord

Want hoe zat het ook alweer precies met Soekarno die de ‘proklamasi’ voorlas – ‘Wij, het volk van Indonesië, roepen hierbij de onafhankelijkheid uit van Indonesië’ – en de vraag of hij een collaborateur met de Japanners was of een slimme vrijheidsstrijder. Hoe zat het met de Britse troepen die enkele weken later plots aan de Indonesische kust verschenen om met veel bloedvergieten de orde te herstellen? Met het Verdrag van Linggadjati dat na maanden onderhandelen nooit werd nageleefd? Met die gewelddadige eerste en tweede politionele acties? Met de omstreden, want door Indonesië geboycotte term ‘bersiap’: de agressie van Indonesische strijders die zich niet alleen tegen Nederlanders maar ook tegen Ambonezen en Chinezen richtte? Met de militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) die voor koning(in) en vaderland hadden gestreden, maar na 1949 naar Nederland werden gerepatrieerd en grotendeels werden ontslagen?

Het is maar goed dat het Rijksmuseum niet als in een geschiedenisboek te nadrukkelijk deze geschiedenis uitlegt en door de opgevoerde personen een invoelbaarder verslag nastreeft. Onder het motto: hoe persoonlijker hoe beter. Het is een beproefd model, afgaande op de slavernij-expositie vorig jaar. Toen liet het museum tien historische figuren aan het woord – tot slaaf gemaakten, strijders, bedienden, opstandelingen en plantagehouders, afkomstig uit alle Hollandse wingebieden – die gezamenlijk een amalgaam aan inzichten op dit inktzwarte verleden gaven. Het is nu niet anders.

En dus zijn er in het museum de foto’s die Frans Mendur op de augustusochtend in 1945 maakte van Soekarno’s machtsovername, en die de geïmproviseerde sfeer van deze historische gebeurtenis benadrukken. Van het hijsen van de eerste Indonesische vlag die de avond ervoor door mevrouw Soekarno eigenhandig van twee stroken wit en rood textiel in elkaar was genaaid, van de bamboe vlaggenmast die wankel tegen Soekarno’s huis leunde, van een deel van de genodigden dat niet op tijd ter plekke was en later door premier Hatta kort werd toegesproken (Soekarno was alweer vertrokken).

In 1949 werden, op de dag voor de onafhankelijkheid, uit het paleis van Djakarta driehonderd portretten van Nederlandse gouverneurs weggehaald. Beeld Henri Cartier Bresson, Magnum en ANP

In een van de vitrines ligt het opgevouwen, door zijn familie bewaard en (per ongeluk?) gewassen legershirt van Tjokorda Rai Pudak. Vol kogelgaten. Met een goed oog zijn de vage bloedvlekken nog te zien. De republikein Paduk werd, met Nederlandse samenwerking, door een Balinese militie gearresteerd en een dag later geëxecuteerd. Wat benadrukt dat sommige Indonesiërs meer op hand van de Nederlanders waren dan van Soekarno.

Eigenaar geëxecuteerd

Op dezelfde zaal: de aquarellen die de 11-jarige Mohammad Toha Adimidjojo als sigarettenverkoper illegaal maakte van gevechtshandelingen en huisdoorzoekingen. Getuigenissen die juist door het oog van een kind schrijnend worden. Wat ook geldt voor het fotoalbum van Sutarso Nasrudin met zwart-wit kiekjes van hem en zijn vrienden, in uniformen en vrijetijdskledij, jeugdig en verwachtingsvol de toekomst inkijkend. Een album dat uiteindelijk in handen viel van de Nederlandse inlichtingendienst die daardoor een schat aan namen en foto’s van revolutionairen in handen kreeg. Waarmee, gelet het stickertje op de omslag, Nasrudins eigen lot werd bezegeld: ‘eigenaar geëxecuteerd’.

De wrangheid komt door deze persoonlijke documenten wel heel dichtbij. En daarmee ook, impliciet of expliciet, het gevoel van onrechtvaardigheid. Schuld. Schaamte. En een poging tot genoegdoening aan de getroffenen. Wat ook al het geval was bij Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 en Slavernij, de twee eerdere tentoonstellingen in het Rijks die geen vrijblijvende, objectieve overzichten waren van hoe Nederland zich in het verleden op een strijdlustige manier met andere landen en culturen had bemoeid. Om het eufemistisch uit te drukken.

Sukarno leest de tekst van de proclamatie voor vanaf de veranda van zijn huis, Jakarta, 17 augustus 1945. Beeld Antara/IPPHOS

Met de getoonde meerstemmigheid van Revolusi! wil directeur Taco Dibbits een groter begrip sorteren – wederzijds begrip. Zijn idee: hoe meer informatie je krijgt, hoe beter en genuanceerder je beeld van het verleden is, en je oordeel erover. Dat de geschiedenis van de vroegere overzeese gebiedsdelen niet langer enkel vanuit het westerse perspectief wordt bekeken, met de triomfantelijke, witte blik van een koloniale grootmacht.

Decennialang heeft het Rijks als een culturele mammoettanker de roemruchte Gouden Eeuw in de erezaal als het summum en unique selling point van haar bestaan gehanteerd. Sinds enkele jaren koerst het enkele graden bakboord (of stuurboord) daar vandaan. En Revolusi! is daarbij ‘geen eindstation’, laat Dibbits in de catalogus weten. Zo ontwikkelt het museum zich niet alleen tot het museum van de vaderlandse kunst of de vaderlandse geschiedenis, maar ook van de vaderlandse ethiek. Het vaderlandse geweten.

Nieuw werk van Timoteus Anggawan Kusno Lege schilderijlijsten op de grond, doffe vaandels aan het plafond en twee tijgers daartussen – de ruimtelijke constellatie van de Indonesische kunstenaar Timoteus Anggawan Kusno (1989) is een hedendaagse toevoeging aan de tentoonstelling Revolusi! die nu in het Rijksmuseum te zijn is. Kusno haalde hiervoor de staatsieportretten van talrijke gouverneurs-generaal van Nederlandse-Indië uit hun oorspronkelijke lijst. Daarboven hing hij Indonesische vlaggen met opschriften die de onderdrukking bekritiseren en die in de anti-koloniale oorlogen werden buitgemaakt. Ze behoren net als de portretten tot de collectie van het museum. Het geheel ademt de lange vrijheidsstrijd van de Indonesiërs om het Nederlandse gezag uit hun land te krijgen.