Met de kont tegen de Hollywoodkribbe: dwalen door het leven van filmechtpaar John Cassavetes en Gena Rowlands

De Amerikaanse acteur en regisseur John Cassavetes en zijn vrouw, actrice Gena Rowlands, in 1975. Beeld Getty

‘Sinds ik theatermaker ben, zijn de films van John Cassavetes en Gena Rowlands een inspiratiebron voor me. In hun werk gaan ze uit van de intelligentie van de acteur als maker, en daardoor ontstaat een enorme vrijheid. Het acteren van Gena zelf is gelaagd, radicaal en full, zonder dat het op aanstellerij lijkt. Dat wil ik ook kunnen bereiken met mijn acteurs.’

Lizzy Timmers (41) is artistiek leider van Theaterhaus Jena in het oosten van Duitsland en tamelijk bezeten van de films van het film- en acteursechtpaar John Cassavetes en Gena Rowlands. En niet alleen van hun films, ook van hun levens en de intense samenwerking tussen John, die vooral regisseur was, en Gena, de actrice. Haar fascinatie voor dit eigenzinnige stel kan ze nu omzetten in een theatervoorstelling, als gastregisseur bij het Rotterdamse gezelschap Wunderbaum.

John en Gena heet haar voorstelling simpelweg, met als ondertitel ‘een anti-Hollywood-tragikomedie’. Ze vroeg vier acteurs of ze eraan wilden meedoen: Elsie de Brauw en Bert Luppes als de oudere John en Gena; Wine Dierickx en Matijs Jansen als het jongere stel. Uiteraard zeiden ze ja, en ze kregen van Timmers meteen een opdracht mee: vertel mij wat jullie lievelingsscènes uit al die films zijn, dan gaan we daarmee aan de slag.

Dwalen door leven en werk

John Cassavetes (1929-1989) wordt vaak gezien als de geestelijk vader van de Amerikaanse onafhankelijke film. Zijn werkwijze was totaal anders dan in Hollywood gebruikelijk was: met zielsverwante acteurs werkte hij in een intieme setting (vaak zijn eigen huis) vanuit het karakter van de acteurs en hun personages, en niet zozeer vanuit een plot. Zijn films zagen er vaak minimalistisch uit, het acteren leek ter plekke geïmproviseerd. Al was dat voor een deel schijn – Rowlands heeft ooit in een interview gezegd dat je veel en vaak moet repeteren om het op improviseren te doen lijken.

Bekende titels zijn onder meer A Woman Under the Influence, Gloria, Opening Night en Husbands. Twee daarvan werden in het verleden al door Ivo van Hove voor het theater bewerkt: Opening Night (waarvoor Elsie de Brauw de Theo d’Or won) en Husbands.

Timmers: ‘Met de acteurs wil ik in al die films duiken, scènes eruit plukken en op die manier als het ware door hun leven en werk dwalen. Niet alleen wil ik iets laten zien over hun manier van filmmaken, maar ook over hoe zo’n kunstenaarsleven in elkaar zat, en de levensstadia daarin. Dat je als theaterpubliek samen met ons een wandeling door dat oeuvre maakt. Daarom is het zo fijn dat we vier acteurs hebben die ook in die verschillende stadia van hun leven en werk verkeren. Elsie heeft bijvoorbeeld al verteld hoe de band tussen John en Gena een beetje lijkt op die van haar en haar eigen man, Johan Simons. Dat persoonlijke element vind ik leuk.’

Circusfamilie

Het is nogal een opdracht die Timmers zichzelf stelt, de ins en outs van Cassavetes en Rowlands in het theater ontvouwen, maar ze is van nature nogal onverschrokken en niet bang voor avontuur. Wat haar in dit tweetal ook aantrekt, is dat ze ongebonden, vrijdenkende kunstenaars waren. Ze schuurden bewust tegen de Hollywood-cultus aan, maar tegelijkertijd hadden ze zelf ook iets gla­mou­reus. Zowel Cassavetes als Rowlands zijn een aantal keren voor een Oscar genomineerd.

Timmers: ‘Ze moesten natuurlijk ook geld verdienen en af en toe doken ze in rare films op. John heeft zelfs ooit een tweede hypotheek op zijn huis moeten nemen om een eigen film te financieren. Hun kinderen zijn ook gaan filmen, niet zo gek als je van jongs af aan opgroeit in een huis waar voortdurend kabels liggen en camera’s staan opgesteld. Het heeft iets van een circusfamilie, en dat is ook romantisch.’