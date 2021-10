Met de koningin als subtiel middelpunt is dit doek een manifest van vrouwelijke kracht

Sofonisba Anguissola, Het schaakspel, 1555 Beeld Raczyński Foundation

Sommige schilderijen kruisen je pad vaker en dan kan er een zeker gevoel van vriendschap ontstaan. Zo werd dit groepsschilderij een vriend. Bij de derde ontmoeting zag ik dit detail, dat de energie van het hele werk samenvat: de vingers die elegant, maar zeker, om het schaakstuk de koningin vouwen, als om te laten zien: zij is onze beschermvrouwe.

Kleine disclaimer: dit werk stond eerder in de krant, toen ik eind 2019 een stuk schreef met de vraag of we nou eindelijk eens van vrouwelijke kunstenaars gaan houden. Want dat was mij in mijn studie niet aangeleerd, en ik ontdekte steeds meer dat er wél degelijk succesvolle vrouwelijke kunstenaars zijn geweest in vroeger eeuwen, maar dat die in de loop van de geschiedenis onder het tapijt waren geveegd door de musea en kunsthistorici. Sofonisba Anguissola is daar een voorbeeld van, al had ik het zelf nog nooit gezien. Ze maakte het in 1555, 23 jaar was ze toen. Ze portretteerde drie van haar zusjes bij het spelletje, met op de achtergrond hun gouvernante. Het is een van de warmste, meest ongedwongen familieportretten die ik ken. Zo zie je vrouwen zelden in de kunst. De energie van vrouwen onderling, wanneer er geen man aanwezig is, zal elk meisje, iedere vrouw herkennen. Toen ik ervoor stond was het alsof een stukje van mijn leven dat voor mij vanzelfsprekend was ineens meer waarde van buitenaf kreeg toegekend.

Sofonisba Anguissola, Het schaakspel, 1555 Beeld Raczyński Foundation

Dat lachende kleine zusje – Europa heette ze – stal pas echt mijn hart toen ik een paar weken na dit artikel voor haar stond in Madrid. Tot mijn verrassing stond ik afgelopen zomer weer oog in oog met met het doek, op vakantie in Milaan, en nu kan iedereen die wil de meiden zien naar het Rijksmuseum in Amsterdam, waar ze hangen in de expo Vergeet me niet. In Milaan zag ik ineens die koningin. Zo subtiel, want de oudste van dit stel, Lucia, doet met haar andere hand een zet terwijl ze contact met ons zoekt.

Alle stukken zijn zorgvuldig uit hout gesneden, de pionnen als kabouters met puntmuts, de paarden imposant. Sofonisba heeft haar naam in het mooi ingelegde schaakbord gezet. Ik las dat in het schaakspel destijds de koningin net van rol was veranderd – haar plek was boven de loper (bisschop) gesteld en ze had daarmee de machtigste plek in het spel verkregen, die ze tegenwoordig nog altijd heeft. In Italië werd het schaakspel daarom ‘het koninginnenspel’ genoemd; scacchi della donna. Voor jongens en meisjes uit hoge kringen was leren schaken onderdeel van de vorming. Toch komen vrouwen die schaken weinig voor in de kunst. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de islamitische vrouwen uit het 13de eeuwse Libro de los juegos (spellenboek) uit Spanje.

Scène met drie islamitische vrouwen die schaken uit het manuscript Libro de los juegos, 1283 Beeld Libro de los juegos

Net als veel andere vrouwelijke kunstenaars maakte Sofonisba in haar werk gebruik van haar gender waar dat kon. Bijvoorbeeld door de koningin in het spel symbolisch aan zichzelf en de geportretteerden te verbinden. Het groepsportret staat bol van ambitie en symboliek van vrouwelijke deugd, en ze geeft de koningin subtiel midden in het schilderij alle aandacht. Dat maakt dit werk niet alleen verademend persoonlijk en vrij, maar ook een manifest van vrouwelijke kracht. Toen ik er in Amsterdam voor stond vorige week kon ik de gedachte niet onderdrukken; het is zonde dat de makers van de Netflixserie The Queen’s Gambit dit werk niet ergens subtiel lieten zien, op de achtergond aan een muur, in een van de fantastische interieurs waar Beth Harmon doorheen struinde.

Sofonisba Anguissola, Het schaakspel, 1555, Poznan Museum Polen. Te zien t/m 16 januari in de tentoonstelling Vergeet me niet in het Rijksmuseum Amsterdam.