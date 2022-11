Met de horrorversies van Bambi en Pooh kunnen tieners veilig afscheid nemen van hun jeugd

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Er komt een nieuwe Bambi. Nee, het is niet wat u denkt. Disney heeft níét de oude inboedel afgestoft en een leger computeranimatiedeskundigen ingehuurd om het hert levensecht over het bioscoopscherm te laten dartelen, plús een hippe jonge scenarist die het hartveroverende diertje moet zien te verkopen aan een nieuwe generatie. Deze Bambi is, aldus lowbudgetregisseur Scott Jeffrey, ‘hondsdol’ en ‘een sadistische moordmachine die zich verschuilt in de wildernis’.

Bij Disney kunnen ze er niet om lachen. De filmstudio staat erom bekend extreem beschermend te zijn tegenover zijn erfgoed, maar loopt nu tegen een probleem aan: de rechten van de verhalen waarop zij hun iconische films baseerden komen vrij. Bambi: The Reckoning (geplande release: Valentijnsdag volgend jaar) is gebaseerd op een boek uit 1923, en na honderd jaar behoort dat tot het ‘publieke domein’. Dit is ook de reden dat regisseur Rhys Waterfield momenteel de laatste hand kan leggen aan de slasher Winnie the Pooh: Blood and Honey. In die film nemen Pooh en Knorretje op bloedige wijze wraak op de mensheid, omdat ze in de steek zijn gelaten door Christopher Robin (toch altijd al een beetje een zeikstraal), wat bijvoorbeeld betekent dat ze argeloze vrouwen in bikini’s te lijf gaan met kettingen en zware objecten.

Bambi, Pooh, Peter Pan (ook in de maak): ze zijn natuurlijk geknipt voor horror. Het genre geeft vaak een griezelige draai aan alles wat in de kindertijd geruststellend moest zijn, maar misschien niet altijd was: clowns, poppen, enzovoorts. Het speelt in op de kinderfantasie en/of -angst dat onbezielde dingen tot leven kunnen komen. Vandaar dat het genre ook zo populair is en blijft onder tieners: je jeugdhelden zien terugkeren als moordmachines is feitelijk een schitterende en veilige rite de passage, waarmee je afscheid neemt van je jeugd en doorstoomt naar volwassenheid.

Het is voor de makers wel een kwestie van behoedzaam om alle nog lopende copyrightkwesties en trademarks heen slalommen. Het rode shirtje van de beer, bijvoorbeeld, komt uit de koker van Disney, dus de Blood and Honey-Pooh heeft een houthakkersjas aan. En Teigetje zie je niet, want die is nog beschermd. Maar tussen de regels door is de erfenis van Disney natuurlijk wel de reden dat dit überhaupt werkt: niet elk kinderboek van begin 20ste eeuw omvormen tot een horrorfilm is automatisch grappig.

Hoelang zo’n gimmick leuk blijft is natuurlijk de vraag, en of je het publiek met zo’n grapje echt een bioscoop in krijgt al helemaal. En laten we heel eerlijk zijn: traumatiserender dan Disneys eigen stervende moederhert kan het natuurlijk nooit worden.