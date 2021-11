Met Bonnie & Clyde mikt Videoland op de snelheid en rauwheid van Mocro maffia ★★★☆☆

Yannick Jozefzoon en Dilan Yurdaku in nieuwe Videoland-serie Bonnie & Clyde.

Als je een serie Bonnie & Clyde noemt, dan haal je nogal wat geschiedenis binnen. Om te beginnen zijn er de echte Bonnie en Clyde: Clyde Barrow en Bonnie Parker, die in de jaren dertig moordend en plunderend rondtrokken in Texas en Oklahoma, voordat ze in een kogelregen omkwamen. De sensatiepers volgde het verhaal op de voet, al was het maar omdat het herinneringen losmaakte aan het verleden van het westen van de Verenigde Staten, voordat law and order daar arriveerden. En het feit dat het een jong stel was, sprak ook tot de verbeelding.

In 1967 maakte Arthur Penn zijn klassieke film Bonnie and Clyde, met hoofdrollen voor Faye Dunaway en Warren Beatty, een van de films die het nieuwe Hollywood aankondigden. Het gangsterduo kreeg nog meer glamour, al was het maar omdat het door twee van de knapste acteurs van Hollywood werd gespeeld. Het thema van een voortvluchtig duo dat de autoriteiten tart werd een van de filmtropen die terugkeerde in films en series als Thelma & Louise, Natural Born Killers en The End of the Fucking World.

Geen wonder dat een deel van de pers teruggreep op de klassieker, toen in februari 2014 een voortvluchtig stel in het Nederlands-Duitse grensgebied een aantal overvallen pleegde en mensen mishandelde. Na twee weken werden ze opgepakt in een Duits motel. Tijdens het proces zaten ze naast elkaar in de rechtszaal, hand in hand. In de Volkskrant werd het stel overigens vooral aangeduid als ‘misdaad-’ of ‘gangsterduo’. Net als bij het oorspronkelijke Amerikaanse stel was er geen plan, maar wel veel woede en pathologisch-gewelddadige trekjes. Het is lastig om in die twee weken durende dwaaltocht een ‘zoektocht naar vrijheid’ te zien, zoals Videoland de nieuwe vierdelige serie aankondigde.

Bonnie & Clyde is dus een Videoland-productie, net als Mocro maffia. De makers (onder wie regisseur Arne Toonen) hebben op diezelfde snelheid en rauwheid gemikt, iets wat deels lukt. Esra, de vrouwelijke helft van het duo (Dilan Yurdakul, in een sterke rol) krijgt het meest een profiel mee, als wordt geschetst dat ze overhoop ligt met haar wrede moeder (Nazmiye Oral) en geen steun kan vinden bij haar zwakke vader. Het is duidelijk dat ze geen plek heeft om naar terug te keren.

In de vier afleveringen blijven we vooral dicht op de huid van het duo en moeten we uit toevallige flarden van televisiejournaals opmaken dat er een klopjacht gaande is – en dat het duo inmiddels is omgedoopt tot ‘Bonnie & Clyde’. Maar waarom dat gebeurde, behalve uit de gemakzucht van een stel koppenmakers, wordt nergens duidelijk. De serie maakt een aantal sprongen heen en weer in de tijd, kennelijk om het stel een motivatie mee te geven, maar het centrale idee van hun escapade was toch vooral dat ze nergens over nadachten en nergens heen gingen, behalve dan richting een Duitse gevangenis. Goedbeschouwd een lamlendige en treurigmakende tocht, die door regisseur Toonen (liefhebber van genrefilms) vaak iets te episch wordt opgepimpt met overdadig gebruik van slow motion en elektronische muziek.