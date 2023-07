Met bitter genoegen beziet De Gaulle de ondergang van Frankrijk

De Franse president Charles de Gaulle tijdens een bezoek aan Quebec in 1967 Beeld Alain Nogues / Getty

Parijs, 11 juli 1950

Naar ik hoor zijn de ultramoderne tanks van de Amerikanen compleet vernietigd door de Noord-Koreaanse tanks. Grote materiële inferioriteit. Dat belooft wat.

De Generaal arriveert om half 6 en gedurende een klein uur ben ik bij hem. Een uitzonderlijk staaltje filosofie. Een virtuoze historicus die met een bitter genot het einde van een wereld aanschouwt. Twee redenen voor dit pessimisme: de ontwikkelingen in Korea en de slechte resultaten bij de regionale verkiezingen in het noorden.

Zeer bitter voor Frankrijk: ‘In 1912-1913 voelde men de oorlog aankomen en heeft het land zich hernomen. In ’36-’37 niet; het liep uit op München, maar ondanks alles is er gemobiliseerd. Dit keer is het afgelopen.

‘Ik heb overigens gebluft, maar het Eerste Leger bestond uit negers en Afrikanen. De divisie-Leclerc telde vijfentwintighonderd vrijwilligers uit Parijs. Ik heb in feite de eer gered, maar Frankrijk is mij niet gevolgd... De macht is niet aan mij... Laat ze maar verrekken! Ik toon u de bodem van mijn ziel: alles is verloren. Het is afgelopen met Frankrijk. Ik heb de laatste pagina geschreven.’

Hij spreekt over zichzelf als ‘de Gaulle’, maar ditmaal bijzonder onthecht, alsof de beschouwer zich heeft losgemaakt van de mens en constateert dat er een kans lag die niet is gegrepen. ‘De kans, dat was het volgen van de Gaulle.’

Georges Pompidou (1911-1974), Franse politicus. Uit Pour rétablir une vérité. Flammarion, 1982.