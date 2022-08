Met bipolariteit valt te leven, stelt filmer Joachim Lafosse in Les intranquilles

Joachim Lafosse. Beeld Corbis via Getty Images

Toezien hoe je vader rondjes rent om het huis, achtervolgd door de verplegers die hem willen opnemen. Dat vergeet een kind niet. Joachim Lafosse en zijn broertje hadden het er toen al over: hoe het leven met hun bipolaire vader soms net een film was. ‘Het ziektebeeld van mijn vader had iets spectaculairs, très cinèmatique.’

Hij laat zich interviewen in Cannes, een dag na de wereldpremière van zijn tragische negende speelfilm Les intranquilles (de rustelozen). De 47-jarige Belgische filmmaker, in de Volkskrant al eens uitgeroepen tot de ‘meester van het benauwende gezinsdrama’, wilde het ‘verhaal van zijn jeugd’ al decennialang vertellen. Al is de uiteindelijke film slechts deels autobiografisch. ‘Dankzij de acteurs, Damien Bonnard (Les misérables) en Leila Bekhti (Un prophète), die niet op mijn ouders lijken en hun eigen voornaam aan de personages schonken, werd het iets anders dan mijn kleine, persoonlijke verhaal. Maar de kern is absoluut persoonlijk. Die kern is mijn wens om te zeggen dat je iemand die faalt, dat niet kwalijk moet nemen. Op een dag in mijn jeugd zei mijn moeder tegen me: het is te zwaar en te moeilijk, we moeten weg bij hem. En mijn vader zei: je moeder heeft gelijk. Ik begreep dat toen niet. Maar later wel.’

In Les intranquilles worstelen kunstenaar Damien en zijn echtgenote Leila met de rollen, of etiketten, die zijn bipolariteit hen oplegt: hij patiënt, zij verzorger. Schilderen gaat veel beter als hij van de lithium af is, maar zonder medicatie verwordt Damien tot een ongeleid projectiel en een onverantwoordelijke vader voor hun zoontje. Lafosse brengt de relatie tussen artisticiteit en een manische geestesgesteldheid overtuigend in beeld, maar zoekt het hart van zijn film in de relatie van deze Damien en Leila: twee mensen die van elkaar houden en het beste met elkaar voorhebben, maar het toch niet redden.

‘Het is een film over twee mensen die uiteindelijk dezelfde strijd voeren: geen van tweeën wil vastzitten in die rol van patiënt en verpleger. Ze willen als volwaardig mens worden gezien door de ander. Maar voor Leila wordt het almaar moeilijker om in Damien iets anders te zien dan die patiënt. En Damien wil de verantwoordelijkheid wel nemen voor zijn ziekte, maar hij zegt ook: je kunt niet van mij verwachten dat ik genees. De titel, de rustelozen, is een uitnodiging aan ons allen: een zekere rusteloosheid maakt deel uit van het leven. Woede, verzet of ontkenning helpen daar niet tegen.’

Lafosse’s vader, die geen schilder maar fotograaf was, heeft Les intranquilles inmiddels gezien. ‘Hij zei tegen me: maak wel duidelijk als je over de film praat, dat je kunt leven met bipolariteit. Zelf is hij een levend voorbeeld. Mijn vader gebruikt inmiddels al dertig jaar geen lithium meer en is al die tijd ook niet meer opgenomen in een ziekenhuis. Of mijn moeder de film heeft gezien? Ja, ze was geraakt.’

Lafosse staat bekend om zijn voorkeur voor het gezinsdrama (À perdre la raison, L’économie du couple), maar die voorkeur was nooit een vooropgezet plan. ‘Nee, dat heb ik nooit zo bedacht. Ik heb ontdekt dat het gewoon zo ís. Als ik een script schrijf, neem ik me nooit voor: nu ga ik iets over een gezin of een familie maken. Maar als ik eenmaal een onderwerp en een hoofdpersonage heb, komen de personages eromheen er vanzelf bij. Familie in het algemeen heeft eigenlijk niet veel betekenis voor me. Maar families zijn nu eenmaal een deel van het leven. En vaak lijden we onder die familiebanden, omdat ze zo gefixeerd zijn. Ze bewegen of ontwikkelen zich niet.’

Les intranquilles komt deels voort uit zijn vriendschap met de Gentse schilder Piet Raemdonck. ‘Hij was heel genereus en stond ons toe zijn meubilair te gebruiken om de set te bouwen, het atelier in de film. De doeken die we zien in de film zijn door hem en Damien samen gemaakt, speciaal voor de film. Damien trok met Raemdonck op, maar bracht ook tijd door in een ziekenhuis, waar hij voor zijn rol sprak met psychiaters en patiënten.’

De autobiografie van de Franse bipolaire kunstschilder Gérard Garouste was eveneens van invloed op Lafosse. ‘Wat ik bij hem las, bevestigde iets wat ik me van ons gezin herinnerde: dat we als gezin ook met humor omgingen met mijn vaders bipolariteit. Ik was heel blij dat het publiek hier in Cannes zo moest lachen om de scène waarin het zoontje Amine zijn vader, die door de medicatie nauwelijks reageert, een beetje plaagt. Want zo was het: bipolariteit kon soms ook grappig zijn.’